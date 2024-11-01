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  4. ФОТО. Лунин возвращается на лавку? Куртуа возобновил тренировки с Реалом
Испания
01 ноября 2024, 15:44 |
216
0

ФОТО. Лунин возвращается на лавку? Куртуа возобновил тренировки с Реалом

Бельгийский вратарь готовится к следующим матчам

01 ноября 2024, 15:44 |
216
0
ФОТО. Лунин возвращается на лавку? Куртуа возобновил тренировки с Реалом
Twitter. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с королевским клубом.

Напомним, примерно неделю назад 32-летний футболист получил травму, из-за которой пропустил матч против «Барселоны» (0:4).

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 11 матчей на клубном уровне, пропустив 8 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

ФОТО. Лунин возвращается на скамейку? Куртуа возобновил тренировки с Реалом

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу тренировка фото
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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