ФОТО. Лунин возвращается на лавку? Куртуа возобновил тренировки с Реалом
Бельгийский вратарь готовится к следующим матчам
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с королевским клубом.
Напомним, примерно неделю назад 32-летний футболист получил травму, из-за которой пропустил матч против «Барселоны» (0:4).
В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 11 матчей на клубном уровне, пропустив 8 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
ФОТО. Лунин возвращается на скамейку? Куртуа возобновил тренировки с Реалом
🚨⚪️ Thibaut Courtois returns on the pitch as he’s preparing his comeback after recent injury. pic.twitter.com/OhrfCkNeML— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2024
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