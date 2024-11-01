Другие новости01 ноября 2024, 02:20 | Обновлено 01 ноября 2024, 02:23
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ВИДЕО. Жена Судакова проявила свой вокальный талант – вышло неплохо
Лиза Судакова, сидя за рулем машины, исполнила хит украинской певицы
01 ноября 2024, 02:20 | Обновлено 01 ноября 2024, 02:23
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Жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Елизавета Судакова опубликовала в сторис видео, на котором она поёт песню исполнительницы Kola - «Титанік».
Девушка продемонстрировала свои вокальные способности и стоит отметить, что у Лизы получается подпевать довольно неплохо.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Кроме этого, жена футболиста опубликовала несколько фото из похода в один из львовских ресторанов вместе с мужем:
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Комментарии 2
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Та коло цієї Лізи роботи непочатий край. А вона їздить і співає. Треба діло робити а не співати. Молода така бери і печи її а Судаков футболом "займається"!!!
Я не зрозумів, вона була за кермом чи ні? Якщо за кермом, то потрібно слідкувати за дорожньою обстановкою, а не співати та крутити головою та руками.
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