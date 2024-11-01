ВИДЕО. Жена Судакова проявила свой вокальный талант – вышло неплохо

Жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Елизавета Судакова опубликовала в сторис видео, на котором она поёт песню исполнительницы Kola - «Титанік».

Девушка продемонстрировала свои вокальные способности и стоит отметить, что у Лизы получается подпевать довольно неплохо.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кроме этого, жена футболиста опубликовала несколько фото из похода в один из львовских ресторанов вместе с мужем: