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01 ноября 2024, 02:20 | Обновлено 01 ноября 2024, 02:23
195
2

ВИДЕО. Жена Судакова проявила свой вокальный талант – вышло неплохо

Лиза Судакова, сидя за рулем машины, исполнила хит украинской певицы

01 ноября 2024, 02:20 | Обновлено 01 ноября 2024, 02:23
195
2
ВИДЕО. Жена Судакова проявила свой вокальный талант – вышло неплохо
Instagram. Лиза Судакова

Жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Елизавета Судакова опубликовала в сторис видео, на котором она поёт песню исполнительницы Kola - «Титанік».

Девушка продемонстрировала свои вокальные способности и стоит отметить, что у Лизы получается подпевать довольно неплохо.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кроме этого, жена футболиста опубликовала несколько фото из похода в один из львовских ресторанов вместе с мужем:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 2
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didora
Та коло цієї Лізи роботи непочатий край. А вона їздить і співає. Треба діло робити а не співати. Молода така бери і печи її а Судаков футболом "займається"!!!
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Serhii P.
Я не зрозумів, вона була за кермом чи ні? Якщо за кермом, то потрібно слідкувати за дорожньою обстановкою, а не співати та крутити головою та руками.
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