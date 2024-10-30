Бывший футболист черниговской «Десны», хмельницкого «Подолья» и других украинских команд Сергей Кучеренко стал генеральным директором херсонского «Фрегата», который создала оккупационная власть Херсонской области.

В конце сентября 2024 года предатель Украины встретился с «гауляйтером» Владимиром Сальдо.

За свою карьеру игрока полузащитник Сергей Кучеренко провел 24 матча в Украинской Премьер-лиге, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.