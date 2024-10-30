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Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 16:33 | Обновлено 30 октября 2024, 16:41
2042
2

Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов

Сергей Кучеренко встретился с Владимиром Сальдо

30 октября 2024, 16:33 | Обновлено 30 октября 2024, 16:41
2042
2
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
ФК Фрегат

Бывший футболист черниговской «Десны», хмельницкого «Подолья» и других украинских команд Сергей Кучеренко стал генеральным директором херсонского «Фрегата», который создала оккупационная власть Херсонской области.

В конце сентября 2024 года предатель Украины встретился с «гауляйтером» Владимиром Сальдо.

За свою карьеру игрока полузащитник Сергей Кучеренко провел 24 матча в Украинской Премьер-лиге, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Сергей Кучеренко российско-украинская война Десна Чернигов Подолье Хмельницкий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Yevginarius
йобаний гандон
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+2
BekXan
Співпраця з окупантами і терористами в міждународний розшук як злочинця....А не наші такого не роблять..В тому то і біда.
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0
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