Украина. Премьер лига30 октября 2024, 16:33 | Обновлено 30 октября 2024, 16:41
2042
2
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
Сергей Кучеренко встретился с Владимиром Сальдо
30 октября 2024, 16:33 | Обновлено 30 октября 2024, 16:41
2042
2
Бывший футболист черниговской «Десны», хмельницкого «Подолья» и других украинских команд Сергей Кучеренко стал генеральным директором херсонского «Фрегата», который создала оккупационная власть Херсонской области.
В конце сентября 2024 года предатель Украины встретился с «гауляйтером» Владимиром Сальдо.
За свою карьеру игрока полузащитник Сергей Кучеренко провел 24 матча в Украинской Премьер-лиге, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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Комментарии 2
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йобаний гандон
Співпраця з окупантами і терористами в міждународний розшук як злочинця....А не наші такого не роблять..В тому то і біда.
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