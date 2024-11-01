Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шевченко провел встречу со студентами киевского университета
Другие новости
01 ноября 2024, 19:38 | Обновлено 01 ноября 2024, 19:58
929
0

ФОТО. Шевченко провел встречу со студентами киевского университета

Мероприятие состоялось в КНУ имени Тараса Шевченка

01 ноября 2024, 19:38 | Обновлено 01 ноября 2024, 19:58
929
0
ФОТО. Шевченко провел встречу со студентами киевского университета
УАФ. Андрей Шевченко

25 октября глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко встретится со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченка.

Мероприятие было посвящено подписанию меморандума о сотрудничестве между УАФ и КНУ. В рамках встречи Андрей Шевченко представил направления деятельности УАФ, ответил на вопросы аудитории и поделился видением роли молодежи в развитии страны и спорта.

Меморандум предусматривает обмен опытом и сотрудничество сторон в реализации совместных мероприятий и проектов, направленных на развитие и популяризацию спорта, включая футбол, и здоровый образ жизни. Это отличный шанс для молодежи, стремящейся построить карьеру в этой сфере, приобщиться к ключевым проектам УАФ на национальном и международном уровне.

«Очень приятно здесь быть сегодня. Сначала хочу поблагодарить ребят, которые стоят на фронте, защищают нас и дарят нам возможность собраться здесь, учиться и вносить свой вклад в будущее страны. Ваш университет имеет исключительное значение для Украины, а вклад его выпускников известен по всему миру. Достижения в спорте подчеркивают силу Украины, создают положительный имидж в мире. Спорт – это больше, чем соревнование. Деятельность УАФ также выходит за пределы того, что происходит на футбольном поле.

Я благодарен Владимиру Бугрову за эту встречу и возможность подписать меморандум. Теоретические знания следует усиливать практикой. И я рад пригласить вас присоединиться к развитию футбола в Украине», – обратился к студентам Андрей Шевченко.

По теме:
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
ФОТО. Вот как Андрей Шевченко поздравил сына с днем рождения
ФОТО. Андрей Шевченко получил бронзовую медаль ЧМ-2024 по футзалу
Андрей Шевченко Университет имени Шевченко встреча с молодежью
Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 01 ноября 2024, 11:48 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец

Смотрите 3 ноября в 18:00 видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ

Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Футбол | 01 ноября 2024, 10:55 14
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо

Матч 1-го тура УПЛ назначен на 4 декабря

В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
Футбол | 01.11.2024, 16:01
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
«Не будь бараном». Журналист-военный жестко раскритиковал игрока из УПЛ
Футбол | 01.11.2024, 14:45
«Не будь бараном». Журналист-военный жестко раскритиковал игрока из УПЛ
«Не будь бараном». Журналист-военный жестко раскритиковал игрока из УПЛ
Динамо U19 – Ингулец U19 – 7:0. Разгром за 28 минут. Видео голов и обзор
Футбол | 01.11.2024, 19:04
Динамо U19 – Ингулец U19 – 7:0. Разгром за 28 минут. Видео голов и обзор
Динамо U19 – Ингулец U19 – 7:0. Разгром за 28 минут. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
30.10.2024, 16:33 4
Футбол
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
01.11.2024, 10:22 3
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 7
Футбол
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
31.10.2024, 07:32
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 56
Футбол
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
31.10.2024, 07:48 22
Футбол
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем