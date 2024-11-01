ФОТО. Шевченко провел встречу со студентами киевского университета

25 октября глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко встретится со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченка.

Мероприятие было посвящено подписанию меморандума о сотрудничестве между УАФ и КНУ. В рамках встречи Андрей Шевченко представил направления деятельности УАФ, ответил на вопросы аудитории и поделился видением роли молодежи в развитии страны и спорта.

Меморандум предусматривает обмен опытом и сотрудничество сторон в реализации совместных мероприятий и проектов, направленных на развитие и популяризацию спорта, включая футбол, и здоровый образ жизни. Это отличный шанс для молодежи, стремящейся построить карьеру в этой сфере, приобщиться к ключевым проектам УАФ на национальном и международном уровне.

«Очень приятно здесь быть сегодня. Сначала хочу поблагодарить ребят, которые стоят на фронте, защищают нас и дарят нам возможность собраться здесь, учиться и вносить свой вклад в будущее страны. Ваш университет имеет исключительное значение для Украины, а вклад его выпускников известен по всему миру. Достижения в спорте подчеркивают силу Украины, создают положительный имидж в мире. Спорт – это больше, чем соревнование. Деятельность УАФ также выходит за пределы того, что происходит на футбольном поле.

Я благодарен Владимиру Бугрову за эту встречу и возможность подписать меморандум. Теоретические знания следует усиливать практикой. И я рад пригласить вас присоединиться к развитию футбола в Украине», – обратился к студентам Андрей Шевченко.