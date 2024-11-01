Не готов смириться. Украинец настроен вернуть место в основе клуба

Украинский футболист Сергей Сидорчук рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в бельгийском клубе «Вестерло» в начале текущего сезона.

«Это были непростые месяцы для меня. Из-за участия в Евро-2024 я присоединился к клубу позже, уже во время предсезонной подготовки. Учитывая мои физиологические особенности, это было весомым недостатком. Мой возраст и участие в чемпионате Европы не имеют к этому никакого отношения – просто речь о том, как устроен физически. Мне нужно немного больше времени – и на то, чтобы полностью восстановиться, и на то, чтобы потом вернуть утраченные кондиции.

Но я хочу помочь команде, я безусловно хочу что-то значить для «Вестерло». Мне нужно было больше времени, чтобы полностью прийти в форму и достичь нормального уровня. На тот момент у команды дела шли хорошо, и я потерял свое место в составе. Я осознаю свою нынешнюю роль в команде, но не приму ее и продолжу бороться за место в составе. У меня еще полтора года моего контракта с «Вестерло», поэтому я, безусловно, хочу изменить нынешнюю ситуацию.

Бельгийский чемпионат? Этот турнир предоставил мне новые возможности. Я много и долго работал, чтобы быть готовым к выступлению на таком уровне. Физически было непросто сразу играть девяносто минут, но в итоге я стал чувствовать себя комфортно. Понятно, что сейчас я потерял игровой ритм, но, надеюсь, мне не придется так долго ждать следующей возможности полноценно сыграть в чемпионате Бельгии.

Что касается жизни в Бельгии, то она здесь невероятно хороша. Моя семья здесь имеет все, что ей нужно. Моя жена и дети, которые ходят в международную школу, счастливы», – рассказал Сидорчук.