ДЯЧУК: «Против Динамо все команды играют с максимальным желанием»
Футболист «Динамо» поделился эмоциями от игровой недели
Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук высказался о победе над полтавской «Ворсклой» в Кубке Украины (2:1), а также поделился ожиданиями от предстоящей дуэли с «Ингульцом» в УПЛ.
– В Полтаве ты сыграл впервые в стартовом составе после травмы. Как чувствуешь себя?
– Чувствую себя хорошо. Рад, что сыграл уже полный матч, это дает мне больше мотивации и эмоций. Реабилитация проходила тяжело, были свои нюансы, но сейчас все хорошо.
– Кто тебя поддерживал больше всего? Это же и морально тяжело, не только физически...
– Конечно, больше всего поддерживала меня моя будущая жена, также мои друзья, с которыми я был все время на связи.
– Насколько оценишь свою готовность, исходя из матча против «Ворсклы»?
– Считаю, что готов, поскольку отыграл даже не 90 минут, а 120. Я выдержал физически, а тренеры в дальнейшем будут решать, готов ли я выходить на поле.
– Какие-то сюрпризы были в том матче?
– «Ворскла» всегда довольно сильный соперник, тем более мы все знаем, как хорошо полтавчане играют в Кубке. Но сюрпризов не было – наверное, единственный, что играли 120 минут.
– О том, что выйдешь в стартовом составе, узнал заранее?
– Да, исходя из тренировочного процесса понимал, что могу выйти в стартовом составе. Когда тренер объявил стартовую 11-ку, то эмоции были только положительные. Было очень радостно.
– Сегодняшняя тренировка чему была посвящена?
– Всех секретов выдавать не буду. Работали в штатном режиме, после выходного потребовалось немного интенсивности дать и получили хорошую нагрузку.
– После тренировки ты с несколькими партнерами дорабатывал удары?
– Да, постоянно нужно совершенствоваться, и это должно быть базой в том числе для защитников, для молодых игроков.
– Следующий матч с «Ингульцем». Что думаешь о будущем сопернике, помнишь ли матчи с ними?
– Конечно, помню. Сейчас они снова вышли в УПЛ, амбициозная команда. В общем, против «Динамо» все команды выходят с максимальной концентрацией и желанием.
– На этой неделе команда не покидала пределы страны. Легче, что не пришлось тратить много сил на дорогу?
– Да, конечно, логистика непростая, но мы в каждом матче выходим на поле и выкладываемся на максимуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный форвард выделил Тьерри Анри
Левандовски остается на топ-уровне