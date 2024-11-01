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Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 01 ноября 2024, 18:19
259
0

ДЯЧУК: «Против Динамо все команды играют с максимальным желанием»

Футболист «Динамо» поделился эмоциями от игровой недели

01 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 01 ноября 2024, 18:19
259
0
ДЯЧУК: «Против Динамо все команды играют с максимальным желанием»
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

Защитник киевского «Динамо» Максим Дячук высказался о победе над полтавской «Ворсклой» в Кубке Украины (2:1), а также поделился ожиданиями от предстоящей дуэли с «Ингульцом» в УПЛ.

В Полтаве ты сыграл впервые в стартовом составе после травмы. Как чувствуешь себя?

– Чувствую себя хорошо. Рад, что сыграл уже полный матч, это дает мне больше мотивации и эмоций. Реабилитация проходила тяжело, были свои нюансы, но сейчас все хорошо.

Кто тебя поддерживал больше всего? Это же и морально тяжело, не только физически...

– Конечно, больше всего поддерживала меня моя будущая жена, также мои друзья, с которыми я был все время на связи.

– Насколько оценишь свою готовность, исходя из матча против «Ворсклы»?

– Считаю, что готов, поскольку отыграл даже не 90 минут, а 120. Я выдержал физически, а тренеры в дальнейшем будут решать, готов ли я выходить на поле.

– Какие-то сюрпризы были в том матче?

– «Ворскла» всегда довольно сильный соперник, тем более мы все знаем, как хорошо полтавчане играют в Кубке. Но сюрпризов не было – наверное, единственный, что играли 120 минут.

– О том, что выйдешь в стартовом составе, узнал заранее?

– Да, исходя из тренировочного процесса понимал, что могу выйти в стартовом составе. Когда тренер объявил стартовую 11-ку, то эмоции были только положительные. Было очень радостно.

– Сегодняшняя тренировка чему была посвящена?

– Всех секретов выдавать не буду. Работали в штатном режиме, после выходного потребовалось немного интенсивности дать и получили хорошую нагрузку.

– После тренировки ты с несколькими партнерами дорабатывал удары?

– Да, постоянно нужно совершенствоваться, и это должно быть базой в том числе для защитников, для молодых игроков.

– Следующий матч с «Ингульцем». Что думаешь о будущем сопернике, помнишь ли матчи с ними?

– Конечно, помню. Сейчас они снова вышли в УПЛ, амбициозная команда. В общем, против «Динамо» все команды выходят с максимальной концентрацией и желанием.

– На этой неделе команда не покидала пределы страны. Легче, что не пришлось тратить много сил на дорогу?

– Да, конечно, логистика непростая, но мы в каждом матче выходим на поле и выкладываемся на максимуме.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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