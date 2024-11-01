Замена Салаху? Открытие сезона в Бундеслиге может перебраться в АПЛ
«Ливерпуль» связался с представителями Омара Мармуша
Английский «Ливерпуль» заинтересован в приобретении форварда немецкого «Айнтрахта» Омара Мармуша. Представители клуба АПЛ связались с агентом игрока и сообщили о своем интересе.
Руководство «мерсисайдцев» готово выкупить 25-летнего футболиста и рассматривает Омара в качестве замены Мохамеду Салаху. Контракт Мармуша рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 40 млн евро. Сообщается, что решение относительно покупки футболиста согласовал спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз.
В этом сезоне Омар Мармуш стал настоящим открытием Бундеслиги – в 8 матчах за «Айнтрахт» египтянин забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите 3 ноября в 18:00 видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ
Родри не хочет покидать «Манчестер Сити»