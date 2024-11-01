Замена Салаху? Открытие сезона в Бундеслиге может перебраться в АПЛ

Английский «Ливерпуль» заинтересован в приобретении форварда немецкого «Айнтрахта» Омара Мармуша. Представители клуба АПЛ связались с агентом игрока и сообщили о своем интересе.

Руководство «мерсисайдцев» готово выкупить 25-летнего футболиста и рассматривает Омара в качестве замены Мохамеду Салаху. Контракт Мармуша рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 40 млн евро. Сообщается, что решение относительно покупки футболиста согласовал спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз.

В этом сезоне Омар Мармуш стал настоящим открытием Бундеслиги – в 8 матчах за «Айнтрахт» египтянин забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.