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  4. Замена Салаху? Открытие сезона в Бундеслиге может перебраться в АПЛ
Англия
01 ноября 2024, 17:33 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:46
125
0

Замена Салаху? Открытие сезона в Бундеслиге может перебраться в АПЛ

«Ливерпуль» связался с представителями Омара Мармуша

01 ноября 2024, 17:33 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:46
125
0
Замена Салаху? Открытие сезона в Бундеслиге может перебраться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Английский «Ливерпуль» заинтересован в приобретении форварда немецкого «Айнтрахта» Омара Мармуша. Представители клуба АПЛ связались с агентом игрока и сообщили о своем интересе.

Руководство «мерсисайдцев» готово выкупить 25-летнего футболиста и рассматривает Омара в качестве замены Мохамеду Салаху. Контракт Мармуша рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 40 млн евро. Сообщается, что решение относительно покупки футболиста согласовал спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз.

В этом сезоне Омар Мармуш стал настоящим открытием Бундеслиги – в 8 матчах за «Айнтрахт» египтянин забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Микола Титюк Источник: LiverpoolWorld
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