Омар Мармуш: новый Салах, которого хотят видеть в АПЛ

В футболе регулярно появляются новые имена, которые привлекают к себе внимание. Один из таких игроков – форвард «Айнтрахта» Омар Мармуш. Нападающий сборной Египта уже некоторое время является одним из самых интересных футболистов Бундеслиги, а выступления в 2024 году вывели его на совершенно другой уровень.

Интерес к Мармушу уже приписывают топ-клубам английской Премьер-лиги. Первым заинтересовался «Манчестер Юнайтед». Потом подключился «Ливерпуль», который рассматривает Омара либо как напарника для его соотечественника Мохамеда Салаха, либо как замену египтянину, поскольку он может сыграть и на позиции вингера. «Арсенал» тоже следит за игроком. По слухам, «Айнтрахт» оценивает Мармуша в 30 млн евро. Это хорошая цена за игрока, чьи лучшие годы еще впереди.

Мармуш родился 7 февраля 1999 года в Каире, где присоединился к местной команде «Вади Дегла» в юном возрасте. Омар настолько быстро прогрессировал, что большую часть своей юношеской карьеры играл в старших возрастных группах. В 18 лет юный форвард дебютировал за первую команду «Вади Дегла» в матче египетской Премьер-лиги против «Аль-Иттихад Александрия» в июле 2016 года. Он вышел на поле со скамейки запасных и оформил ассист в победном матче.

Мармуш играл и взрослел под руководством египетской легенды Мидо, который сразу же обратил внимание на юношу и предоставил ему больше возможностей в первой команде. Со временем с ним начали связываться европейский клубы. Омар получил предложения от дортмундской «Боруссии» и «Малаги», но решил присоединиться к «Вольфсбургу» в 2017-м году. Египтянин провел 3 года в резервной команде «волков», оттачивая свое мастерство. В 2021-м году его отправили в аренду на половину сезона в «Санкт-Паули» во второй дивизион, где он забил 7 голов в 21 матче и дал понять своему клубу, что готов сделать следующий шаг.

Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш в составе Штуттгарта

Однако «Вольфсбург» не спешил возвращать Мармуша в свой состав. «Волки» снова отправили игрока в аренду – на этот раз в «Штутгарт» на сезон 2021/22. Условия были не лучшими для прогресса молодого футболиста, поскольку «швабы» провели кампанию в борьбе за выживание. Несмотря на страдания «Штутгарта», проблемы с травмами и время, проведенное на Кубке африканских наций, Омар привлек внимание своей игрой. Динамичность и скорость в принятии решений сделали его хорошим игроком для Бундеслиги. «Вольфсбург» наконец-то вернул египтянина в свой состав, но в сезоне 2022/23 он забил только 5 мячей в чемпионате Германии, что не понравилось «волкам».

По окончании того же сезона «Вольфсбург» отпустил Мармуша на правах свободного агента. Вскоре Омар получил предложение от «Айнтрахта», которое, можно сказать, изменило его карьеру. После перехода к «орлам» форвард провел лучший в карьере сезон (2023/24), записав на свой счет 16 голов и 6 результативных передач во всех турнирах. Минувшим летом топ-клубы снова вернулись к египтянину, но он решил остаться в «Айнтрахте», что стало большой удачей для «орлов». В нынешней кампании 25-летний нападающий уже записал на свой счет 10 голов и 7 результативных передач во всех турнирах, и соревнуется с Гарри Кейном в гонке лучших бомбардиров Бундеслиги.

Мармуша сравнивают с Салахом – и дело не только в национальности. Между ними действительно есть сходства. Омар, как и его соотечественник, обладает хорошей скоростью, может легко обыграть соперника и пробить по воротам. Когда он на ходу, его очень трудно остановить. Но в отличие от Салаха, Мармуш может сыграть как на острие атаки, так и на позиции вингера, в то время как Мохамед предпочитает действовать только на фланге. Кроме того, Омар менее эгоистичен при действиях с мячом. Вингер «Ливерпуля» любит сам завершать атаки, даже если есть возможность отдать мяч партнеру, который находится в лучшем положении. Форвард «Айнтрахта» в этом плане более командный игрок.

Также следует отметить, что Мармуш действует интенсивно и агрессивно в прессинге. Он не боится делать эту «грязную работу», которой нападающие предпочитают избегать. Топ-клубам нужны такие игроки. При этом решение Омара остаться в крепком клубе среднего звена выглядит правильным решением. Возможно, нужно увидеть более продолжительную работу египтянина в «Айнтрахте», прежде чем утверждать, что он может стать центральной фигурой в топ-клубе. Его талант и способности очевидны, но не помешало бы провести еще один хороший сезон и лучше подготовиться к переходу на следующий уровень.

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Как это обычно бывает с нападающими из немецкого чемпионата, есть вопросы о том, как Мармуш адаптируется в лиге, где защита не будет играть так высоко и так открыто. Также вызывает вопросы слабая игра Омара на втором этаже. У египтянина хороший рост (183 см), но он не использует его так же эффективно, как скорость. Он редко забивает головой и в среднем проводит менее одной успешной воздушной дуэли за матч, что является довольно странным показателем для центрфорварда, а сейчас он играет в основном на этой позиции. Мармушу нужно будет внимательно выбирать себе новую команду, поскольку он подойдет не для каждого тренера.

Несмотря на наличие слабых сторон, Омар является важным игроком для «Айнтрахта» и одним из лучших в Бундеслиге. Вполне вероятно, что если Мармуш продолжить играть так же, «орлы» попытаются продлить с ним контракт и поднять его трансферную стоимость. «Я должен честно сказать, что ни один игрок «Айнтрахта» не является неприкасаемым, но мы хотим сохранить команду. Мы не хотим терять много важных футболистов. Я отвечаю на вопросы о Мармуше после каждого матча. Но это хорошо. Омар дает нашей игре невероятно много», – сказал генеральный директор «орлов» Маркус Креше.

Судя по всему, у Мармуша есть 3 варианта в АПЛ. В «МЮ» Омар мог бы присоединиться к быстрым игрокам из атакующей группы, которые хорошо действуют в контратаках. Такой стиль игры ему бы подошел. Однако «Ливерпуль» и «Арсенал» – более стабильные клубы. С ними будет больше шансов на трофеи. Как бы там ни было, Мармуш в любом случае будет интересным игроком, за которым стоит наблюдать. При этом еще один сильный сезон значительно повысит вероятность перехода Омара в одну из лучших лиг Европы.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal