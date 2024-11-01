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Чемпионат Германии
Байер
01.11.2024 21:30 - : -
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
01 ноября 2024, 19:19 |
78
0

Байер – Штутгарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 9-го тура чемпионата Германии

01 ноября 2024, 19:19 |
78
0
Байер – Штутгарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Байер

1 ноября состоится матч 9-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Байер и Штутгарт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Сейчас Байер занимает третье место в таблице чемпионата Германии с 15 очками. У Штутгарта 12 пунктов и 8-я позиция. В прошлом сезоне Байер стал первым в национальном первенстве, а Штутгарт – вторым.

❗️ Прогноз на матч Байер – Штутгарт читайте в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

17 августа эти коллективы разыграли между собой Суперкубок Германии. Тогда победу в серии пенальти одержали подопечные Хаби Алонсо.

Байер – Штутгарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports.

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Байер Штутгарт смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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