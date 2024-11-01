Байер – Штутгарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 9-го тура чемпионата Германии
1 ноября состоится матч 9-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Байер и Штутгарт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.
Сейчас Байер занимает третье место в таблице чемпионата Германии с 15 очками. У Штутгарта 12 пунктов и 8-я позиция. В прошлом сезоне Байер стал первым в национальном первенстве, а Штутгарт – вторым.
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17 августа эти коллективы разыграли между собой Суперкубок Германии. Тогда победу в серии пенальти одержали подопечные Хаби Алонсо.
Байер – Штутгарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports.
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