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Чемпионат Германии
Байер
01.11.2024 21:30 – FT 0 : 0
Штутгарт
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Германия
01 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 01 ноября 2024, 23:40
26
1

Байер и Штутгарт разошлись миром на старте 9-го тура Бундеслиги

Принципиальный матч завершился со счетом 0:0

01 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 01 ноября 2024, 23:40
26
1
Байер и Штутгарт разошлись миром на старте 9-го тура Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 9-го тура чемпионата Германии Байер из Леверкузена не сумел пробить оборону Штутгарта.

Принципиальная игра на стадионе Бай-Арена завершилась со счётом 0:0.

Команда хозяев нанесла 19 ударов по воротам соперника, но ни один из них не завершился голом. Гости ответили лишь четырьмя попытками.

После этого матча Байер с 16 очками занимает 3-ю позицию в турнирной таблице, а Штутгарт расположился на 7-м месте (13 очков).

Бундеслига. 9-й тур, 1 ноября

Байер – Штутгарт – 0:0

Турнирная таблица

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Байер Штутгарт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Живенько,але обоє слабенько.А.Нюбель, як заміна Ноєру може бути,правда стиль гри зовсім різний.
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