Германия01 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 01 ноября 2024, 23:40
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Байер и Штутгарт разошлись миром на старте 9-го тура Бундеслиги
Принципиальный матч завершился со счетом 0:0
01 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 01 ноября 2024, 23:40
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В стартовом матче 9-го тура чемпионата Германии Байер из Леверкузена не сумел пробить оборону Штутгарта.
Принципиальная игра на стадионе Бай-Арена завершилась со счётом 0:0.
Команда хозяев нанесла 19 ударов по воротам соперника, но ни один из них не завершился голом. Гости ответили лишь четырьмя попытками.
После этого матча Байер с 16 очками занимает 3-ю позицию в турнирной таблице, а Штутгарт расположился на 7-м месте (13 очков).
Бундеслига. 9-й тур, 1 ноября
Байер – Штутгарт – 0:0
Турнирная таблица
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Комментарии 1
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Живенько,але обоє слабенько.А.Нюбель, як заміна Ноєру може бути,правда стиль гри зовсім різний.
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