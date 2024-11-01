Байер и Штутгарт разошлись миром на старте 9-го тура Бундеслиги

В стартовом матче 9-го тура чемпионата Германии Байер из Леверкузена не сумел пробить оборону Штутгарта.

Принципиальная игра на стадионе Бай-Арена завершилась со счётом 0:0.

Команда хозяев нанесла 19 ударов по воротам соперника, но ни один из них не завершился голом. Гости ответили лишь четырьмя попытками.

После этого матча Байер с 16 очками занимает 3-ю позицию в турнирной таблице, а Штутгарт расположился на 7-м месте (13 очков).

Бундеслига. 9-й тур, 1 ноября

Байер – Штутгарт – 0:0

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