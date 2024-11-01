КОСТЮК: «Качество игры нас не очень удовлетворяло»

Наставник клуба «Динамо» Киев U-19 Игорь Костюк прокомментировал победу своих подопечных над сверстниками из «Ингульца» в национальном первенстве (7:0).

– После двух матчей без побед, ничьей с «Марибором» и поражения от «Шахтера», наконец победа. Насколько она придаст уверенности перед ответным матчем в Словении?

- Конечно, сейчас эмоции положительные - большой счет, много голов... При этом есть определенные проблемы, которые видно было, особенно в первом тайме, качество игры нас не очень удовлетворяло. Медленно играли, не успевали перестраиваться, не вскрывали зоны, происходившие во втором тайме, не реализовывали свои моменты.

– Почему все же вышли такие разные тайма в плане реализации и вообще игры в исполнении ваших подопечных?

– В первую очередь, из-за качества и взаимодействия игроков. Одни играют после травм, другие не получают достаточно игрового времени. Из-за этого не было динамики и взаимодействия, которые мы видели во втором тайме, когда вышли футболисты, обычно играющие в основном составе. Они придали нам скорости, качества. Особенно в зоне завершения хорошо сыграли, закрывали свои зоны, находились там – и забили свои мячи.

– Первый мяч забил Саленко ударом со средней дистанции. Дальние удары нарабатывали на тренировках, учитывая, что тяжело было зайти в штрафную?

– Работаем над этим на тренировках - быстрый перевод мяча с фланга в центр и завершающий удар. Вы видели, что нам удалось сегодня забить два таких мяча. Также, когда создаем численное преимущество на фланге, с забеганием освобождающего зону игрока Редушко вошел в свободную зону в центре и забил. Это мы тоже отрабатываем, но не всегда качество исполнения позволяет нам забивать такие голы.

– На трибуне сидел Владислав Герич. Когда можно увидеть его на поле?

– Пока он восстанавливается, ничего не можем прогнозировать. У него давняя травма, сейчас рецидив.

– Впереди ответный матч с «Марибором». Как команда готова к нему?

– Сегодня начинаем восстановление. Разобрали соперника, посмотрели, за счет чего они играют, какие ошибки мы допустили, почему не смогли реализовать свои моменты. Будем настраиваться и исправлять те моменты, которые нам не удавались в первом матче.