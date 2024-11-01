Тренер Жироны рассказал, когда команда начнет побеждать
Мичел ждет возвращения травмированных
Несмотря на неудачную первую часть сезона, наставник «Жироны« Мичел уверен, что команда вернется к победам после того, как восстановятся все травмированные.
«У нас была сложная подготовка к сезону. Сперва осталось только 10 игроков, потом появилось много новичков. А затем начались травмы. Недоступны около десяти футболистов первой команды, и мы не можем дать отдых остальным из-за сложного графика».
«Я убежден, что после возвращения травмированных команда будет в порядке и начнет играть хорошо. У нас будет конкурентная команда, которая сможет обыграть любого соперника», – сказал Мичел.
В последние недели не играет украинский хавбек Виктор Цыганков. Команда в Ла Лиге идет на 13-й позиции.
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