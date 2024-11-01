Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны рассказал, когда команда начнет побеждать
Испания
01 ноября 2024, 18:28 |
256
0

Тренер Жироны рассказал, когда команда начнет побеждать

Мичел ждет возвращения травмированных

01 ноября 2024, 18:28 |
256
0
Тренер Жироны рассказал, когда команда начнет побеждать
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Несмотря на неудачную первую часть сезона, наставник «Жироны« Мичел уверен, что команда вернется к победам после того, как восстановятся все травмированные.

«У нас была сложная подготовка к сезону. Сперва осталось только 10 игроков, потом появилось много новичков. А затем начались травмы. Недоступны около десяти футболистов первой команды, и мы не можем дать отдых остальным из-за сложного графика».

«Я убежден, что после возвращения травмированных команда будет в порядке и начнет играть хорошо. У нас будет конкурентная команда, которая сможет обыграть любого соперника», – сказал Мичел.

В последние недели не играет украинский хавбек Виктор Цыганков. Команда в Ла Лиге идет на 13-й позиции.

По теме:
Перес не понимает Анчелотти. Роль Беллингема и игровое время молодежи
Огорчил Лунина и Реал. Определен лучший игрок Ла Лиги в октябре
Одноклубник Цыганкова выпал из строя на несколько недель
Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не будь бараном». Журналист-военный жестко раскритиковал игрока из УПЛ
Футбол | 01 ноября 2024, 14:45 7
«Не будь бараном». Журналист-военный жестко раскритиковал игрока из УПЛ
«Не будь бараном». Журналист-военный жестко раскритиковал игрока из УПЛ

Андрей Сенькив очень недоволен словами Виталия Дахновского

Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Футбол | 31 октября 2024, 20:03 1
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить

Главная цель для каталонцев на летнее трансферное окно – Диогу Кошта

«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
Футбол | 01.11.2024, 16:52
«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Футбол | 31.10.2024, 20:23
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Футбол | 31.10.2024, 22:40
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
31.10.2024, 13:58 17
Футбол
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
31.10.2024, 11:21
Бокс
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 10
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
31.10.2024, 09:00 21
Футбол
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
01.11.2024, 10:22 3
Футбол
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
30.10.2024, 17:53 2
Бокс
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем