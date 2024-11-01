Денег нет. Новый тренер МЮ узнал о ситуации с трансферами в январе
Амориму на новичков рассчитывать не стоит
Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим в январе получит ограниченный трансферный бюджет на приобретение новых футболистов.
Все из-за уже бывшего тренера МЮ Эрика тен Хага, при котором на новичков потратили около 600 миллионов фунтов с момента назначения в 2022 году.
Больше у клуба нет возможности скупать новых игроков, поэтому Амориму перед назначением дали понять, что ему придется работать с нынешним подбором исполнителей.
Только минувшим летом манчестерский клуб потратил 200 миллионов фунтов. В турнирной таблице команда идет 14-й.
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