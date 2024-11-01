Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денег нет. Новый тренер МЮ узнал о ситуации с трансферами в январе
Англия
01 ноября 2024, 19:28 |
1089
1

Денег нет. Новый тренер МЮ узнал о ситуации с трансферами в январе

Амориму на новичков рассчитывать не стоит

01 ноября 2024, 19:28 |
1089
1
Денег нет. Новый тренер МЮ узнал о ситуации с трансферами в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим в январе получит ограниченный трансферный бюджет на приобретение новых футболистов.

Все из-за уже бывшего тренера МЮ Эрика тен Хага, при котором на новичков потратили около 600 миллионов фунтов с момента назначения в 2022 году.

Больше у клуба нет возможности скупать новых игроков, поэтому Амориму перед назначением дали понять, что ему придется работать с нынешним подбором исполнителей.

Только минувшим летом манчестерский клуб потратил 200 миллионов фунтов. В турнирной таблице команда идет 14-й.

По теме:
Спортивный директор Вулвз второй раз за год получил бан. В чем он виноват?
Некоторые игроки лучше других. Тренер Челси рассказал о ротации
Диогу ДАЛОТ: «Аморим идеально подходит для Манчестер Юнайтед»
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим трансферы трансферы УПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Guardian
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 01 ноября 2024, 11:48 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец

Смотрите 3 ноября в 18:00 видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ

Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Футбол | 01 ноября 2024, 10:55 14
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо

Матч 1-го тура УПЛ назначен на 4 декабря

Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Футбол | 01.11.2024, 10:22
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Шахтер U19 – Черноморец U19 – 6:3. Безумная реализация. Видео голов и обзор
Футбол | 01.11.2024, 19:20
Шахтер U19 – Черноморец U19 – 6:3. Безумная реализация. Видео голов и обзор
Шахтер U19 – Черноморец U19 – 6:3. Безумная реализация. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
Футбол | 01.11.2024, 14:13
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Що Челсі , що МЮ викидують гроші, не оцінючи коефіцієнт корисної дії гравців. Фінвідділи цих клубів або дурні, або  дуже розумні.....
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
31.10.2024, 13:58 17
Футбол
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 5
Бокс
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
31.10.2024, 20:03 1
Футбол
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
30.10.2024, 16:33 4
Футбол
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
31.10.2024, 20:32 6
Футбол
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
31.10.2024, 07:32
Футбол
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
31.10.2024, 07:48 22
Футбол
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 113
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем