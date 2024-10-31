Англия31 октября 2024, 02:01 |
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Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября в 14:30 матч чемпионата Англии
31 октября 2024, 02:01 |
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В субботу, 2 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Арсенал».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – АрсеналСмотреть трансляцию
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