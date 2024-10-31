Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ньюкасл
02.11.2024 14:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 октября 2024, 02:01 |
15
0

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября в 14:30 матч чемпионата Англии

31 октября 2024, 02:01 |
15
0
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 2 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Арсенал».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Челси
Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
С кем сыграют украинцы? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги Англии
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Ньюкасл Ньюкасл - Арсенал Александр Зинченко смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
Другие виды | 30 октября 2024, 02:15 2
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье

Ярослава Магучих показала, как она чудесно проводит время в столице Македонии

Получил ли Мудрик шанс? Назван состав Челси на матч Кубка лиги с Ньюкаслом
Футбол | 30 октября 2024, 20:55 6
Получил ли Мудрик шанс? Назван состав Челси на матч Кубка лиги с Ньюкаслом
Получил ли Мудрик шанс? Назван состав Челси на матч Кубка лиги с Ньюкаслом

Поединок начнется 30 октября в 21:45 по Киеву, Михаил выйдет на поле с первых минут

Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Футбол | 30.10.2024, 18:08
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Футбол | 30.10.2024, 07:37
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
ВИДЕО. Полуобнаженная Джорджина. Невеста Роналду снова блистает
Футбол | 31.10.2024, 01:30
ВИДЕО. Полуобнаженная Джорджина. Невеста Роналду снова блистает
ВИДЕО. Полуобнаженная Джорджина. Невеста Роналду снова блистает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Вы не поверите, с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
ФОТО. Вы не поверите, с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
29.10.2024, 05:13 3
Футбол
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
29.10.2024, 11:28
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 19:42 6
Футбол
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
29.10.2024, 01:01
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
29.10.2024, 01:59
Футбол
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
29.10.2024, 08:32 1
Бокс
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
30.10.2024, 11:01 6
Футбол
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
30.10.2024, 08:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем