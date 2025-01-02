Без Ольмо, но с едой. Флик попросил руководство нанять повара

Роберт Левандовски выразил недовольство приготовлением пищи во время одной из поездок клуба на матч. По этому поводу главный тренер Ханс Флик обратился к руководству «Барселоны» с просьбой решить вопрос с питанием на выездах.

Тренер учел пожелания игрока и сообщил клубу о необходимости нанять профессионального повара для улучшения условий питания команды.

Отмечается, что клуб с участием Деку и диетолога основного состава уже несколько недель ведет переговоры с потенциальными кандидатами.

В то же время «Барселона» сталкивается с финансовыми проблемами, из-за которых не может заявить на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.