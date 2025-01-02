Без Ольмо, но с едой. Флик попросил руководство нанять повара
Один из лидеров «Барселоны» остался недоволен едой на выезде
Роберт Левандовски выразил недовольство приготовлением пищи во время одной из поездок клуба на матч. По этому поводу главный тренер Ханс Флик обратился к руководству «Барселоны» с просьбой решить вопрос с питанием на выездах.
Тренер учел пожелания игрока и сообщил клубу о необходимости нанять профессионального повара для улучшения условий питания команды.
Отмечается, что клуб с участием Деку и диетолога основного состава уже несколько недель ведет переговоры с потенциальными кандидатами.
В то же время «Барселона» сталкивается с финансовыми проблемами, из-за которых не может заявить на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.
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