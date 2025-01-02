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Испания
02 января 2025, 18:50 | Обновлено 02 января 2025, 18:57
275
0

Без Ольмо, но с едой. Флик попросил руководство нанять повара

Один из лидеров «Барселоны» остался недоволен едой на выезде

02 января 2025, 18:50 | Обновлено 02 января 2025, 18:57
275
0
Без Ольмо, но с едой. Флик попросил руководство нанять повара
Getty Images/Global Images Ukraine

Роберт Левандовски выразил недовольство приготовлением пищи во время одной из поездок клуба на матч. По этому поводу главный тренер Ханс Флик обратился к руководству «Барселоны» с просьбой решить вопрос с питанием на выездах.

Тренер учел пожелания игрока и сообщил клубу о необходимости нанять профессионального повара для улучшения условий питания команды.

Отмечается, что клуб с участием Деку и диетолога основного состава уже несколько недель ведет переговоры с потенциальными кандидатами.

В то же время «Барселона» сталкивается с финансовыми проблемами, из-за которых не может заявить на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски
Олександр Сільченко Источник: Sport.es
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