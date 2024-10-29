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29 октября 2024, 04:29 | Обновлено 29 октября 2024, 05:02
213
0

ФОТО. Лицо и эмоции Родри после завоевания Золотого мяча 2024

Испанец был по-настоящему счастлив!

29 октября 2024, 04:29 | Обновлено 29 октября 2024, 05:02
213
0
ФОТО. Лицо и эмоции Родри после завоевания Золотого мяча 2024
Ballon d'Or

28 октября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2024 года. Престижная награда вручалась в 68-й раз.

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Обладатель Золотого мяча 2024 – испанский хавбек Родри (Манчестер Сити), который выиграл со сборной Испании Евро-2024. Впервые в истории игрок горожан взял главную индивидуальную награду.

В кадр попали эмоции Родри после того, как его объявили победителем.

ФОТО. Лицо и эмоции Родри после завоевания Золотого мяча 2024

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фото Родри эмоции Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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