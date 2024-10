28 октября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2024 года. Престижная награда вручалась в 68-й раз.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обладатель Золотого мяча 2024 – испанский хавбек Родри (Манчестер Сити), который выиграл со сборной Испании Евро-2024. Впервые в истории игрок горожан взял главную индивидуальную награду.

В кадр попали эмоции Родри после того, как его объявили победителем.

ФОТО. Лицо и эмоции Родри после завоевания Золотого мяча 2024

RODRI, YOU WON IT! You're our 2024 Ballon d'Or! #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/z4Xwgp8s9T