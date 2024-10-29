ФОТО. Лицо и эмоции Родри после завоевания Золотого мяча 2024
Испанец был по-настоящему счастлив!
28 октября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2024 года. Престижная награда вручалась в 68-й раз.
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Обладатель Золотого мяча 2024 – испанский хавбек Родри (Манчестер Сити), который выиграл со сборной Испании Евро-2024. Впервые в истории игрок горожан взял главную индивидуальную награду.
В кадр попали эмоции Родри после того, как его объявили победителем.
ФОТО. Лицо и эмоции Родри после завоевания Золотого мяча 2024
RODRI, YOU WON IT! You're our 2024 Ballon d'Or! #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/z4Xwgp8s9T— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
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