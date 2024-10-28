Второй год подряд. Определена обладательница женского Золотого мяча

Сегодня,28 октября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or).

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26-летняя испанская футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати выиграла женский Золотой Мяч 2024 года. Для нее это вторая подобная награда в карьере, в прошлом году она также стала лучшей.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии.