Второй год подряд. Определена обладательница женского Золотого мяча
Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой 2024 года!
Сегодня,28 октября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
26-летняя испанская футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати выиграла женский Золотой Мяч 2024 года. Для нее это вторая подобная награда в карьере, в прошлом году она также стала лучшей.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии.
AITANA BONMATI IS THE 2024 WOMEN’S BALLON D’OR!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Back-to-back winner, the Women's Ballon d'Or stays in Spain!
Congrats @AitanaBonmati 👑🇪🇸 #ballondor @FCBfemeni @UWCL @weuro2025 pic.twitter.com/g4P1Lv5oIl
A standing ovation for Aitana Bonmatí! 🤩— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Our 2024 Women's Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/yKIMHROYj2
Aitana, again... it's yours! 🤩#ballondor pic.twitter.com/FEVdBghvhm— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Walking to your Ballon d'Or like...#ballondor pic.twitter.com/QoF9yAgQRn— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
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