Второй год подряд. Определена обладательница женского Золотого мяча

Сегодня,28 октября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

26-летняя испанская футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати выиграла женский Золотой Мяч 2024 года. Для нее это вторая подобная награда в карьере, в прошлом году она также стала лучшей.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии.

AITANA BONMATI IS THE 2024 WOMEN’S BALLON D’OR!



Back-to-back winner, the Women's Ballon d'Or stays in Spain!



Congrats @AitanaBonmati 👑🇪🇸 #ballondor @FCBfemeni @UWCL @weuro2025 pic.twitter.com/g4P1Lv5oIl