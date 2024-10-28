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28 октября 2024, 23:19 | Обновлено 28 октября 2024, 23:28
1071
0

Второй год подряд. Определена обладательница женского Золотого мяча

Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой 2024 года!

28 октября 2024, 23:19 | Обновлено 28 октября 2024, 23:28
1071
0
Второй год подряд. Определена обладательница женского Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня,28 октября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

26-летняя испанская футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати выиграла женский Золотой Мяч 2024 года. Для нее это вторая подобная награда в карьере, в прошлом году она также стала лучшей.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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