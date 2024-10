Тони КРООС: «Родри выиграет Золотой мяч 2024»

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Уже завершивший профессиональную карьеру Тони Кроос коротко высказался о главной индивидуальной награде:

«Родри выиграет Золотой мяч. Я никогда не видел важности этих индивидуальных наград в футболе, им нет места», – заявил Тони.

Считалось, что ЗМ-2024 заберет бывший партнер Крооса по Реалу Винисиус Жуниор, однако сегодня появилась информация об обратном. Ожидается, что приз получит испанский полузащитник Манчестер Сити Родри.

🚨🌟 Toni Kroos: “Rodri will win the Ballon d’Or”.



“I’ve never seen the importance of these individual awards in football, they have no place”. pic.twitter.com/dl8YfGsuXB