Тони КРООС: «Родри выиграет Золотой мяч 2024»
Немецкий хавбек и бывший партнера Винисиуса – коротко про главную индивидуальную награду
Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября.
France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.
Уже завершивший профессиональную карьеру Тони Кроос коротко высказался о главной индивидуальной награде:
«Родри выиграет Золотой мяч. Я никогда не видел важности этих индивидуальных наград в футболе, им нет места», – заявил Тони.
Считалось, что ЗМ-2024 заберет бывший партнер Крооса по Реалу Винисиус Жуниор, однако сегодня появилась информация об обратном. Ожидается, что приз получит испанский полузащитник Манчестер Сити Родри.
🚨🌟 Toni Kroos: “Rodri will win the Ballon d’Or”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024
“I’ve never seen the importance of these individual awards in football, they have no place”. pic.twitter.com/dl8YfGsuXB
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