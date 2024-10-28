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28 октября 2024, 20:35 | Обновлено 28 октября 2024, 20:37
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0

Тони КРООС: «Родри выиграет Золотой мяч 2024»

Немецкий хавбек и бывший партнера Винисиуса – коротко про главную индивидуальную награду

28 октября 2024, 20:35 | Обновлено 28 октября 2024, 20:37
1810
0
Тони КРООС: «Родри выиграет Золотой мяч 2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос и Винисиус Жуниор

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Уже завершивший профессиональную карьеру Тони Кроос коротко высказался о главной индивидуальной награде:

«Родри выиграет Золотой мяч. Я никогда не видел важности этих индивидуальных наград в футболе, им нет места», – заявил Тони.

Считалось, что ЗМ-2024 заберет бывший партнер Крооса по Реалу Винисиус Жуниор, однако сегодня появилась информация об обратном. Ожидается, что приз получит испанский полузащитник Манчестер Сити Родри.

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Тони Кроос Винисиус Жуниор Родри Золотой мяч Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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