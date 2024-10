Олимпийская чемпионка взяла титул на турнире WTA 500 в Токио перед Итоговым

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) стала победительницей хардового турнира WTA 500 в Токио, Япония.

В финале китаянка в двух сетах переиграла Софию Кенин (США, WTA 155) за 2 часа и 7 минут.

WTA 500 Токио. Хард. Финал

Чжэн Циньвень (Китай) [1] – София Кенин (США) – 7:6 (7:5), 6:3

Это была первая встреча соперниц.

Чжэн на пути к трофею, помимо Кенин, также одолела Моюку Утидзиму, Лейлу Фернандес и Диану Шнайдер.

22-летняя Чжэн выиграла пятый титул в карьере и третий в 2024 году. Следующим турниром для нее будет WTA Finals 2024, который пройдет с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде.

