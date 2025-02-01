ОФИЦИАЛЬНО. Сын легендарного экс-защитника Милана стал игроком Аталанты

Итальянский хавбек Даниэль Мальдини перешел из «Монцы» в «Аталанту».

Сумма трансфера равна 10 миллионам евро. Контракт хавбека с новым клубом рассчитан до лета 2029 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего игрока в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мальдини провел за «Монцу» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Даниэль является сыном легендарного экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини