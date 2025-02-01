Продолжение противостояния сборной Украины перенесено. Известна причина
Сине-желтые продолжат поединок с Тунисом в Кубке Дэвиса в воскресенье, 2 февраля
Продолжение матчевого противостояния Кубка Дэвиса между сборными Украины и Туниса перенесено.
Второй игровой день (1 февраля) стартовал с парного поединка между тандемами Алексей Крутых / Виталий Сачко и Азиз Дугаз / Азиз Уакаа. Украинцы проиграли в двух сетах.
В субботу противостояние должно было завершиться. 1 февраля были запланированы два одиночных матча. После парной игры на корт должны выйти Азиз Дугаз и Александр Овчаренко. Однако вначале старт встречи Азиза и Александра было отложено, а затем перенесено на следующий день.
В Тунисе идет дождь. Пресс-служба ФТУ сообщила, что поединок Тунис – Украина будет доигран в воскресенье, 2 февраля. Старт – в 12:00 по Киеву.
Победителем противостояния станет та сборная, которая первой выиграет три матча. Сейчас Тунис побеждает со счетом 2:1. Овчаренко обязательно нужно побеждать Дугаза, чтобы сохранить шансы сине-желтых на викторию. После игры Азиза и Александра на последний, пятый поединок заявлены Моз Эшарги и Виталий Сачко. Но капитаны команд могут сделать замены.
Тунис – Украина – 2:1
- Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6
- Моз Эшарги – Александр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2
- Азиз Дугаз / Азиз Уакаа – Алексей Крутых / Виталий Сачко – 6:3, 6:4
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