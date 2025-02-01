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  4. Продолжение противостояния сборной Украины перенесено. Известна причина
Кубок Дэвиса
01 февраля 2025, 16:39 |
192
0

Продолжение противостояния сборной Украины перенесено. Известна причина

Сине-желтые продолжат поединок с Тунисом в Кубке Дэвиса в воскресенье, 2 февраля

01 февраля 2025, 16:39 |
192
0
Продолжение противостояния сборной Украины перенесено. Известна причина
ФТУ

Продолжение матчевого противостояния Кубка Дэвиса между сборными Украины и Туниса перенесено.

Второй игровой день (1 февраля) стартовал с парного поединка между тандемами Алексей Крутых / Виталий Сачко и Азиз Дугаз / Азиз Уакаа. Украинцы проиграли в двух сетах.

В субботу противостояние должно было завершиться. 1 февраля были запланированы два одиночных матча. После парной игры на корт должны выйти Азиз Дугаз и Александр Овчаренко. Однако вначале старт встречи Азиза и Александра было отложено, а затем перенесено на следующий день.

В Тунисе идет дождь. Пресс-служба ФТУ сообщила, что поединок Тунис – Украина будет доигран в воскресенье, 2 февраля. Старт – в 12:00 по Киеву.

Победителем противостояния станет та сборная, которая первой выиграет три матча. Сейчас Тунис побеждает со счетом 2:1. Овчаренко обязательно нужно побеждать Дугаза, чтобы сохранить шансы сине-желтых на викторию. После игры Азиза и Александра на последний, пятый поединок заявлены Моз Эшарги и Виталий Сачко. Но капитаны команд могут сделать замены.

Тунис – Украина – 2:1

  • Азиз Дугаз – Виталий Сачко – 3:6, 7:6 (8:6), 3:6
  • Моз Эшарги – Александр Овчаренко – 7:6 (7:1), 6:2
  • Азиз Дугаз / Азиз Уакаа – Алексей Крутых / Виталий Сачко – 6:3, 6:4
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перенос матчей Тунис - Украина сборная Украины по теннису сборная Туниса по теннису Кубок Дэвиса погода (дождь, снег, ветер, туман) Александр Овчаренко Азиз Дугаз Виталий Сачко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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