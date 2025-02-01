Продолжение противостояния сборной Украины перенесено. Известна причина

Продолжение матчевого противостояния Кубка Дэвиса между сборными Украины и Туниса перенесено.

Второй игровой день (1 февраля) стартовал с парного поединка между тандемами Алексей Крутых / Виталий Сачко и Азиз Дугаз / Азиз Уакаа. Украинцы проиграли в двух сетах.

В субботу противостояние должно было завершиться. 1 февраля были запланированы два одиночных матча. После парной игры на корт должны выйти Азиз Дугаз и Александр Овчаренко. Однако вначале старт встречи Азиза и Александра было отложено, а затем перенесено на следующий день.

В Тунисе идет дождь. Пресс-служба ФТУ сообщила, что поединок Тунис – Украина будет доигран в воскресенье, 2 февраля. Старт – в 12:00 по Киеву.

Победителем противостояния станет та сборная, которая первой выиграет три матча. Сейчас Тунис побеждает со счетом 2:1. Овчаренко обязательно нужно побеждать Дугаза, чтобы сохранить шансы сине-желтых на викторию. После игры Азиза и Александра на последний, пятый поединок заявлены Моз Эшарги и Виталий Сачко. Но капитаны команд могут сделать замены.

Тунис – Украина – 2:1