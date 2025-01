Третья ракетка мира на старте мейджора разобрала чемпионку Aus Open 2020

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде американка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Софию Кенин (WTA 81), которая брала трофей на кортах Мельбурна в 2020 году.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Коко Гауфф (США) [3] – София Кенин (США) – 6:3, 6:3

Это была четвертая встреча соперниц. Коко выиграла второе очное противостояние.

Коко провела 87-й матч на уровне турниров Grand Slam и выиграла 65-й поединок. Ее лучшим результатом на Australian Open является полуфинал 2024 года.

Во 2-м раунде мейджора Коко сыграет против Джоди Баррейдж (Великобритания, WTA 173).

