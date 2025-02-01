Англия01 февраля 2025, 16:01 |
508
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Есть ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Лестер
Игра начнется в 17:00
01 февраля 2025, 16:01 |
508
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1 февраля состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Лестером».
Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
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