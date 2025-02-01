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  4. Есть ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Лестер
Англия
01 февраля 2025, 16:01 |
508
2

Есть ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Лестер

Игра начнется в 17:00

01 февраля 2025, 16:01 |
508
2
Есть ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Лестером».

Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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Эвертон Лестер Эвертон - Лестер Виталий Миколенко стартовые составы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 2
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androma
А каверт-льюіта навіть в запасі нема.  Це погано
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Victor673256ua
Миколенко очікувано в старті. Без нього зараз важко уявити захист Евертона
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