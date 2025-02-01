Есть ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Лестер

1 февраля состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Лестером».

Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.