Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Важная персона для футбола». Вице-президент Эюпспора – о Степаненко
Турция
01 февраля 2025, 16:39 | Обновлено 01 февраля 2025, 16:42
255
0

«Важная персона для футбола». Вице-президент Эюпспора – о Степаненко

Фатих Кулаксиз рад покупке украинского опорника

01 февраля 2025, 16:39 | Обновлено 01 февраля 2025, 16:42
255
0
«Важная персона для футбола». Вице-президент Эюпспора – о Степаненко
ФК Эюпспор. Фатих Кулаксиз

Вице-президент турецкой команды «Еюпспор» Фатих Кулаксиз прокомментировал приобретение украинского полузащитника Тараса Степаненко из «Шахтера».

Представитель клуба считает, что опыт и профессионализм Тараса помогут команде сделать шаг вперед в развитии.

«Я думаю, что Тарас очень важная личность не просто для европейского футбола, а в целом для мирового футбола. Он очень опытный игрок. Несмотря на свой возраст, он профессионал своего дела. Наш тренер Арда и наш технический персонал прислали нам свои отчеты о том, что мы извлечем пользу из опыта Тараса и что он внесет очень серьезный вклад в наш клуб. Мы с ним сразу связались и предложили ему подписать контракт, который свяжет его с цветами клуба «Еюпспор». Я хочу, чтобы это было выгодно для обеих сторон», – сказал вице-президент клуба Фатих Кулаксиз.

Напомним, что Степаненко подписал контракт с турецким клубом до лета 2026 года.

По теме:
ВИДЕО. Он прилетел на вертолете. В Сантосе встретили и презентовали Неймара
Как дебютировал Сикан в Турции? Трабзонспор и Кайсериспор сыграли вничью
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легендарного экс-защитника Милана стал игроком Аталанты
трансферы Тарас Степаненко Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Эюпспор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Футбол | 01 февраля 2025, 01:35 15
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика

Результат ожидают в первых числах февраля

В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
Футбол | 01 февраля 2025, 13:26 11
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского

Юрий Коротун прокомментировал трансфер украинского защитника

ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
Бокс | 01.02.2025, 09:22
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Футбол | 01.02.2025, 09:01
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
«Он мне объяснил». Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко
Футбол | 01.02.2025, 17:19
«Он мне объяснил». Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко
«Он мне объяснил». Довбик раскрыл детали своего разговора с Джеко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
31.01.2025, 01:18 3
Бокс
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
01.02.2025, 03:24
Бокс
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
31.01.2025, 08:26
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 1
Бокс
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
31.01.2025, 08:53
Бокс
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем