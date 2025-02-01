«Важная персона для футбола». Вице-президент Эюпспора – о Степаненко
Фатих Кулаксиз рад покупке украинского опорника
Вице-президент турецкой команды «Еюпспор» Фатих Кулаксиз прокомментировал приобретение украинского полузащитника Тараса Степаненко из «Шахтера».
Представитель клуба считает, что опыт и профессионализм Тараса помогут команде сделать шаг вперед в развитии.
«Я думаю, что Тарас очень важная личность не просто для европейского футбола, а в целом для мирового футбола. Он очень опытный игрок. Несмотря на свой возраст, он профессионал своего дела. Наш тренер Арда и наш технический персонал прислали нам свои отчеты о том, что мы извлечем пользу из опыта Тараса и что он внесет очень серьезный вклад в наш клуб. Мы с ним сразу связались и предложили ему подписать контракт, который свяжет его с цветами клуба «Еюпспор». Я хочу, чтобы это было выгодно для обеих сторон», – сказал вице-президент клуба Фатих Кулаксиз.
Напомним, что Степаненко подписал контракт с турецким клубом до лета 2026 года.
ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Taras Stepanenko!— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 31, 2025
ikas Eyüpspor’umuz, Taras Stepanenko ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: Taras sadece Avrupa futbolu için değil dünya futbolu için de bence çok önemli bir karakter. Çok tecrübeli bir oyuncu. Yaşına rağmen… pic.twitter.com/gdXo5B0dzJ
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