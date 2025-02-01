«Важная персона для футбола». Вице-президент Эюпспора – о Степаненко

Вице-президент турецкой команды «Еюпспор» Фатих Кулаксиз прокомментировал приобретение украинского полузащитника Тараса Степаненко из «Шахтера».

Представитель клуба считает, что опыт и профессионализм Тараса помогут команде сделать шаг вперед в развитии.

«Я думаю, что Тарас очень важная личность не просто для европейского футбола, а в целом для мирового футбола. Он очень опытный игрок. Несмотря на свой возраст, он профессионал своего дела. Наш тренер Арда и наш технический персонал прислали нам свои отчеты о том, что мы извлечем пользу из опыта Тараса и что он внесет очень серьезный вклад в наш клуб. Мы с ним сразу связались и предложили ему подписать контракт, который свяжет его с цветами клуба «Еюпспор». Я хочу, чтобы это было выгодно для обеих сторон», – сказал вице-президент клуба Фатих Кулаксиз.

Напомним, что Степаненко подписал контракт с турецким клубом до лета 2026 года.