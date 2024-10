Трансфера в Саудовскую Аравию не будет. Рюдигер не планирует покидать Реал

Немецкий защитник «Реала» Антонио Рюдигер не рассматривает возможность перехода в Саудовскую Аравию, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что центрбек планирует завершить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Контракт немца с «Реалом» рассчитан до 2026 года. Как сообщает инсайдер, Рюдигер может продлить контракт с королевским клубом.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего центрбека в 25 миллионов евро. Немец перешел в «Реал» из «Челси» в 2022 году на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Рюдигер провел за «Реал» в Ла Лиге 10 матчей, в которых не отличился голевыми действиями.

🚨👑 Real Madrid's Antonio #Rüdiger is currently not considering a move to Saudi Arabia, especially not in winter ✔️



The 33y/o feels comfortable and is a key leader at Real.



The centre-back is even open to the idea of extending his contract beyond 2026. However, there are no… pic.twitter.com/BzKgLDu1Ai