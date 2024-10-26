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  4. Трансфера в Саудовскую Аравию не будет. Рюдигер не планирует покидать Реал
Испания
26 октября 2024, 15:28 |
121
1

Трансфера в Саудовскую Аравию не будет. Рюдигер не планирует покидать Реал

Центрбек может продлить контракт со сливочными

26 октября 2024, 15:28 |
121
1
Трансфера в Саудовскую Аравию не будет. Рюдигер не планирует покидать Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий защитник «Реала» Антонио Рюдигер не рассматривает возможность перехода в Саудовскую Аравию, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что центрбек планирует завершить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Контракт немца с «Реалом» рассчитан до 2026 года. Как сообщает инсайдер, Рюдигер может продлить контракт с королевским клубом.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего центрбека в 25 миллионов евро. Немец перешел в «Реал» из «Челси» в 2022 году на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Рюдигер провел за «Реал» в Ла Лиге 10 матчей, в которых не отличился голевыми действиями.

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Антонио Рюдигер Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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AndiM
Там можуть ще й посадити в тюрму, за те що мальчік досі мочиться в пастєльку.
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