Рюдигер планирует завершить карьеру в Саудовской Аравии

31-летний немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер сообщил, что планирует завершить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает Madrid Xtra, нынешнее соглашение с мадридским клубом действует до 2026 года, после чего Рюдигер не намерен подписывать новый контракт.

Летом Антонио имел возможность перейти в «Аль-Иттихад», но отклонил это предложение.

В этом сезоне Рюдигер уже успел сыграть 13 матчей за «Реал» и забить 1 гол.

Антонио перешел в королевский клуб в 2022 году на правах свободного агента.