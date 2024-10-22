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Саудовская Аравия
22 октября 2024, 19:20 | Обновлено 22 октября 2024, 19:22
219
0

Рюдигер планирует завершить карьеру в Саудовской Аравии

У игрока контракт с Реалом рассчитан до 2026-го года

22 октября 2024, 19:20 | Обновлено 22 октября 2024, 19:22
219
0
Рюдигер планирует завершить карьеру в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

31-летний немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер сообщил, что планирует завершить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает Madrid Xtra, нынешнее соглашение с мадридским клубом действует до 2026 года, после чего Рюдигер не намерен подписывать новый контракт.

Летом Антонио имел возможность перейти в «Аль-Иттихад», но отклонил это предложение.

В этом сезоне Рюдигер уже успел сыграть 13 матчей за «Реал» и забить 1 гол.

Антонио перешел в королевский клуб в 2022 году на правах свободного агента.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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