26.10.2024 14:00 - : -
Украина. Первая лига26 октября 2024, 13:10 | Обновлено 26 октября 2024, 13:14
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Буковина – Эпицентр, Диназ – Металлург 1925. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 26 октября видеотрансляции матчей 14-го тура Первой лиги
26 октября 2024, 13:10 | Обновлено 26 октября 2024, 13:14
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26 октября проходят поединки 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 14-й тур, 26 октября
- 13:00. Буковина Черновцы – Эпицентр Каменец-Подольский
- 14:00. Диназ Вышгород – Металлист 1925 Харьков
Турнирная таблица
13:00. Буковина Черновцы – Эпицентр Каменец-Подольский
14:00. Диназ Вышгород – Металлист 1925 Харьков
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