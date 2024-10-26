Первая лига. Ничья в Черновцах, победа Металлиста 1925

26 октября состоялись два матча 14-го тура Первой лиги Украины.

В Черновцах местная «Буковина» принимала «Эпицентр» – матч закончился со счетом 1:1.

На 48-й минуте хозяева остались в меньшинстве – форвард Максим Горный получил вторую желтую карточку. Но этом приключения «Буковины» не закончились и через минуты защитник команды Шинкаренко забил в свои ворота. На 67-й минуте хозяева сумели отыграться благодаря забитому мячу Безуглого.

В другом матче этого тура встретились «Диназ Вышгород» и «Металлист 1925». Гости победили со счетом 2:0.

В первом тайме Ари Моура открыл счет – случилось это на 45-й минуте. А уже в начале второго (на 52-й) Борячук установил окончательный счет.

Первая лига Украины, 14-й тур. 26 октября.

Буковина (Черновцы) – Эпицентр (Каменец-Подольский) – 1:1

Голы: Безуглый, 67 – Шинкаренко, 49

Диназ (Вышгород) – Металлист 1925 (Харьков) – 0:2

Голы: Ари Моура, 45, Борячук, 52