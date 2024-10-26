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Украина. Первая лига
26 октября 2024, 16:11 | Обновлено 26 октября 2024, 16:13
140
2

Первая лига. Ничья в Черновцах, победа Металлиста 1925

26 октября состоялись матчи 14-го тура Первой лиги Украины

26 октября 2024, 16:11 | Обновлено 26 октября 2024, 16:13
140
2
Первая лига. Ничья в Черновцах, победа Металлиста 1925
ПФЛ

26 октября состоялись два матча 14-го тура Первой лиги Украины.

В Черновцах местная «Буковина» принимала «Эпицентр» – матч закончился со счетом 1:1.

На 48-й минуте хозяева остались в меньшинстве – форвард Максим Горный получил вторую желтую карточку. Но этом приключения «Буковины» не закончились и через минуты защитник команды Шинкаренко забил в свои ворота. На 67-й минуте хозяева сумели отыграться благодаря забитому мячу Безуглого.

В другом матче этого тура встретились «Диназ Вышгород» и «Металлист 1925». Гости победили со счетом 2:0.

В первом тайме Ари Моура открыл счет – случилось это на 45-й минуте. А уже в начале второго (на 52-й) Борячук установил окончательный счет.

Первая лига Украины, 14-й тур. 26 октября.

Буковина (Черновцы) – Эпицентр (Каменец-Подольский) – 1:1

Голы: Безуглый, 67 – Шинкаренко, 49

Диназ (Вышгород) – Металлист 1925 (Харьков) – 0:2

Голы: Ари Моура, 45, Борячук, 52

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Диназ Вышгород Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский Никита Безуглый Дмитрий Шинкаренко Ари Моура Андрей Борячук
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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apepa
Третья победа подряд! Молодцы! Мы уже на третьем месте!
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+1
_Quantum19_
До результату питань немає, але занадто багато непотрібних фолів. Прибережіть ви вже це на кваліфікацію до ЛЄ, ЛЧ для гри з клубами АПЛ. Так, це важливо - вигравати пристойно, з повагою до суперника, але ж ці необов'язкові фоли. Коли ви за такі фоли припинили отримувати червоні картки на рівному місці, це зовсім не означає, що так потрібно продовжувати грати. Чекаємо ще більш технічної та вишуканої гри наступного туру.
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