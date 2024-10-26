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Первая лига
Диназ
26.10.2024 14:00 – FT 0 : 2
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 октября 2024, 14:00 | Обновлено 26 октября 2024, 16:00
618
0

Буковина – Эпицентр, Диназ – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 26 октября видеотрансляции матчей 14-го тура Первой лиги

26 октября 2024, 14:00 | Обновлено 26 октября 2024, 16:00
618
0
Буковина – Эпицентр, Диназ – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE
ФК Эпицентр

26 октября проходят поединки 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 14-й тур, 26 октября

  • 13:00. Буковина Черновцы – Эпицентр Каменец-Подольский
  • 14:00. Диназ Вышгород – Металлист 1925 Харьков

Турнирная таблица

13:00. Буковина Черновцы – Эпицентр Каменец-Подольский

14:00. Диназ Вышгород – Металлист 1925 Харьков

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Ari Moura (Металлист 1925).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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