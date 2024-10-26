26.10.2024 14:00 – FT 0 : 2
Украина. Первая лига26 октября 2024, 14:00 | Обновлено 26 октября 2024, 16:00
618
0
Буковина – Эпицентр, Диназ – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 26 октября видеотрансляции матчей 14-го тура Первой лиги
26 октября 2024, 14:00 | Обновлено 26 октября 2024, 16:00
618
0
26 октября проходят поединки 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 14-й тур, 26 октября
- 13:00. Буковина Черновцы – Эпицентр Каменец-Подольский
- 14:00. Диназ Вышгород – Металлист 1925 Харьков
Турнирная таблица
13:00. Буковина Черновцы – Эпицентр Каменец-Подольский
14:00. Диназ Вышгород – Металлист 1925 Харьков
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Ari Moura (Металлист 1925).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 октября 2024, 08:31 11
По мнению специалиста, киевлянам не следует разделять турниры по важности
Футбол | 26 октября 2024, 16:06 2
Поединок состоится 26 октября в 22:00 по Киеву
Футбол | 26.10.2024, 11:23
Футбол | 26.10.2024, 10:50
Футбол | 26.10.2024, 07:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.10.2024, 22:29
24.10.2024, 21:00 13
26.10.2024, 08:48
25.10.2024, 03:55 3
26.10.2024, 08:26 6
24.10.2024, 23:05 3
24.10.2024, 21:36 261