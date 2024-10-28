Йылдыз самый юный автор дубля в истории матча Интера и Ювентуса c 1994 года

27 октября 2024 года матч между «Ювентусом» и «Интером» стал настоящей сенсацией Серии А, завершившись со счётом 4:4. Одним из главных героев встречи стал 19–летний Кенан Йылдыз, оформивший дубль после выхода на замену, что позволило «Юве» отыграться в конце поединка. Благодаря этим голам Йылдыз вошёл в историю клуба, став самым молодым игроком за последние 10 лет, который забил дважды в матче против «Интера» в рамках Серии А.

До Йылдыза такими бенефисами и дублями в Серии А отличались и другие перспективные молодые игроки, такие как Мойзе Кин и Пьетро Пеллегри, которые прославились ранними успехами в чемпионате. Однако именно Йылдызу удалось поставить уникальное достижение, оформив дубль против такого сильного соперника, как «Интер», в столь юном возрасте.

Выступление Йылдыза подчёркивает уверенность и растущий потенциал молодого таланта, который уже продемонстрировал свой вклад в важнейшие моменты сезона. Своими голами Кенан не только укрепил позиции «Ювентуса» в турнирной таблице, но и добавил своей карьере новый рекордный рубеж, закрепив своё имя среди восходящих звёзд итальянского футбола​.

Кенан Йылдыз в сезоне 2024/25 показывает впечатляющие результаты. На данный момент он забил 4 гола в Серии А и сделал 2 результативные передачи, что подчеркивает его роль как ключевого игрока для «Ювентуса». Он также отличился в Лиге Чемпионов, став самым молодым бомбардиром клуба в этом турнире, что подтверждает его высокий потенциал и развитие.