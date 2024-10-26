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  4. Диназ – Металлист 1925 – 0:2. Борьба за топ-3 продолжается. Видео голов
Первая лига
Диназ
26.10.2024 14:00 – FT 0 : 2
Металлист 1925
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Украина. Первая лига
26 октября 2024, 19:57 | Обновлено 26 октября 2024, 20:05
196
0

Диназ – Металлист 1925 – 0:2. Борьба за топ-3 продолжается. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Первой лиги Украины

26 октября 2024, 19:57 | Обновлено 26 октября 2024, 20:05
196
0
Диназ – Металлист 1925 – 0:2. Борьба за топ-3 продолжается. Видео голов
Металлист 1925

26 октября в матче 14-го тура Первой лиги сыграли «Диназ» и «Металлист 1925». Гости уверенно выиграли со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл форвард Ари Моура – на 45-й минуте реализовал пенальти. Во второй половине игры Борячук установил окончательный счет, забив на 65-й минуте.

«Металлист 1925» поднялся на третье место, однако по итогам тура может опуститься вниз.

Первая лига Украины, 14-й тур. 26 октября

Диназ – Металлист 1925 – 0:2

Голы: Ари Моура, 45 (пен.), Борячук, 65

Видеообзор матча:

Послематчевые комментарии:

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Ари Моура (Металлист 1925).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Диназ Вышгород Металлист 1925 видео голов и обзор Ари Моура Андрей Борячук
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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