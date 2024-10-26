26 октября в матче 14-го тура Первой лиги сыграли «Диназ» и «Металлист 1925». Гости уверенно выиграли со счетом 2:0.

В первом тайме счет открыл форвард Ари Моура – на 45-й минуте реализовал пенальти. Во второй половине игры Борячук установил окончательный счет, забив на 65-й минуте.

«Металлист 1925» поднялся на третье место, однако по итогам тура может опуститься вниз.

Первая лига Украины, 14-й тур. 26 октября

Диназ – Металлист 1925 – 0:2

Голы: Ари Моура, 45 (пен.), Борячук, 65

Видеообзор матча:

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