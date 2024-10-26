Диназ – Металлист 1925 – 0:2. Борьба за топ-3 продолжается. Видео голов
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26 октября в матче 14-го тура Первой лиги сыграли «Диназ» и «Металлист 1925». Гости уверенно выиграли со счетом 2:0.
В первом тайме счет открыл форвард Ари Моура – на 45-й минуте реализовал пенальти. Во второй половине игры Борячук установил окончательный счет, забив на 65-й минуте.
«Металлист 1925» поднялся на третье место, однако по итогам тура может опуститься вниз.
Первая лига Украины, 14-й тур. 26 октября
Диназ – Металлист 1925 – 0:2
Голы: Ари Моура, 45 (пен.), Борячук, 65
Видеообзор матча:
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