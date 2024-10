ВИДЕО. Легендарный португалець разыскивает фаната в соцсетях

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду пребывает в поисках собственного болельщика.

В социальных сетях футболист опубликовал трогательное видео, в котором фанат старшего возраста плачет и восклицает имя нападающего.

Игрок попросил людей в социальной сети помочь с поиском поклонника. О своих дальнейших намерениях игрок не сообщает.

«Ищу его! Буду благодарен за любую информацию», – написал Роналду.

Напомним, что Криштиану пропустил крайнюю игру команды в национальном чемпионате

Looking for him! Any info would be appreciated. pic.twitter.com/yei3OBVz9Y