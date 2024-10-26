ВИДЕО. Легендарный португалець разыскивает фаната в соцсетях
Криштиану Роналду восхищен реакцией своего болельщика
Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду пребывает в поисках собственного болельщика.
В социальных сетях футболист опубликовал трогательное видео, в котором фанат старшего возраста плачет и восклицает имя нападающего.
Игрок попросил людей в социальной сети помочь с поиском поклонника. О своих дальнейших намерениях игрок не сообщает.
«Ищу его! Буду благодарен за любую информацию», – написал Роналду.
Напомним, что Криштиану пропустил крайнюю игру команды в национальном чемпионате
Looking for him! Any info would be appreciated. pic.twitter.com/yei3OBVz9Y— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 25, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гармаш сыграл за вторую команду Металлиста 1925
Под угрозой участие Михаила во встрече с Ньюкаслом