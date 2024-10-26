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26 октября 2024, 00:26 |
164
1

ВИДЕО. Легендарный португалець разыскивает фаната в соцсетях

Криштиану Роналду восхищен реакцией своего болельщика

26 октября 2024, 00:26 |
164
1
ВИДЕО. Легендарный португалець разыскивает фаната в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду пребывает в поисках собственного болельщика.

В социальных сетях футболист опубликовал трогательное видео, в котором фанат старшего возраста плачет и восклицает имя нападающего.

Игрок попросил людей в социальной сети помочь с поиском поклонника. О своих дальнейших намерениях игрок не сообщает.

«Ищу его! Буду благодарен за любую информацию», – написал Роналду.

Напомним, что Криштиану пропустил крайнюю игру команды в национальном чемпионате

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 1
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AndiM
Підкине баблішка чи сувенірів, поки в цей час ліліпут розшукує гномів і суареса щоб поїхати на вечірку п.дідді.
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