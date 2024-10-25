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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Холуд
25.10.2024 18:05 – FT 3 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
25 октября 2024, 22:44 | Обновлено 25 октября 2024, 22:54
527
0

Почему не играл Роналду? Аль-Наср без Криштиану устроил парад голов

Команда без звездного игрока потеряла очки в национальном чемпионате

25 октября 2024, 22:44 | Обновлено 25 октября 2024, 22:54
527
0
Почему не играл Роналду? Аль-Наср без Криштиану устроил парад голов
ФК Аль-Наср. Айман Яхья

25 октября состоялся матчи 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб «Аль-Наср» на выезде устроил голевую перестрелку с командой «Аль-Холуд». В результате поединок закончился со счетом 3:3.

По ходу матча гости дважды выступали в роли догоняющих. За «Аль-Наср» в матче дважды отличился Андерсон Талиска, а также реализовал шанс защитник Эмерик Ляпорт

В заявке гостей не оказалось Криштиану Роналду. Стоит отметить, что португалец пропустил поединок, поскольку ему предоставили отдых.

Чемпионат Саудовской Аравии. 8-й тур, 25 октября

«Аль-Холуд» – «Аль-Наср» – 3:3

Голы: Маолида, 12, 28, Мулека, 71 – Ляпорт, 16, Талиска, 24, 90+5

Фотогалерея:

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Холуд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Эмерик Ляпорт Андерсон Талиска
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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