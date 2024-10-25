Почему не играл Роналду? Аль-Наср без Криштиану устроил парад голов
Команда без звездного игрока потеряла очки в национальном чемпионате
25 октября состоялся матчи 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Клуб «Аль-Наср» на выезде устроил голевую перестрелку с командой «Аль-Холуд». В результате поединок закончился со счетом 3:3.
По ходу матча гости дважды выступали в роли догоняющих. За «Аль-Наср» в матче дважды отличился Андерсон Талиска, а также реализовал шанс защитник Эмерик Ляпорт
В заявке гостей не оказалось Криштиану Роналду. Стоит отметить, что португалец пропустил поединок, поскольку ему предоставили отдых.
Чемпионат Саудовской Аравии. 8-й тур, 25 октября
«Аль-Холуд» – «Аль-Наср» – 3:3
Голы: Маолида, 12, 28, Мулека, 71 – Ляпорт, 16, Талиска, 24, 90+5
🔚 | نهايـة المواجهة!— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 25, 2024
النصر 3 - 3 الخلود#النصر_الخلود | #AlNassrAlKholood pic.twitter.com/oIJJszwM4h
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