Почему не играл Роналду? Аль-Наср без Криштиану устроил парад голов

25 октября состоялся матчи 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб «Аль-Наср» на выезде устроил голевую перестрелку с командой «Аль-Холуд». В результате поединок закончился со счетом 3:3.

По ходу матча гости дважды выступали в роли догоняющих. За «Аль-Наср» в матче дважды отличился Андерсон Талиска, а также реализовал шанс защитник Эмерик Ляпорт

В заявке гостей не оказалось Криштиану Роналду. Стоит отметить, что португалец пропустил поединок, поскольку ему предоставили отдых.

Чемпионат Саудовской Аравии. 8-й тур, 25 октября

«Аль-Холуд» – «Аль-Наср» – 3:3

Голы: Маолида, 12, 28, Мулека, 71 – Ляпорт, 16, Талиска, 24, 90+5

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