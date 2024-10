Лейпциг продлил контракт с центральным защитником

Французский центральный защитник Кастелло Лукеба официально продлил контракт с «РБ Лейпциг» до 2029 года. 21-летний футболист перешел в состав немецкого клуба из «Олимпика Лион» в 2023-м году.

Контракт с «Лейпцигом» подчеркивает амбиции клуба по укреплению своей обороны и долгосрочного сотрудничества с Лукебой, который теперь станет важной частью команды в борьбе за трофеи на внутренней и международной арене.

Центральный защитник в этом сезоне уже сыграл 6 матчей в Бундеслиге, 2 игры в Лиге чемпионов и 1-го раза выходил в Кубке Германии.

🔴⚪️🔐 RB Leipzig confirm Castello Lukeba signs new deal until June 2029.



French defender’s salary has also been increased as top clubs keep following him for summer 2025. pic.twitter.com/Lc4zpMfa3k