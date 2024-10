В этом сезоне не играл. В МЮ вернулся защитник после травмы

18-летний французский центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Ленни Йоро вернулся к индивидуальным тренировкам после трехмесячной реабилитации. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, игрок вскоре сможет дебютировать за «красных дьяволов».

Ленни Йоро присоединился к «Манчестер Юнайтед» этим летом, а его предыдущий клуб «Лилль» получил 62 миллиона евро за трансфер.

Однако, защитник получил травму уже находясь в расположении «красных», поэтому пропустил старт сезона.

Перспективный Йоро успел сыграть 46 матчей во французской Лиге 1 за два сезона, а также забил 2 гола за «Лилль».

