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Англия
21 октября 2024, 20:18 | Обновлено 21 октября 2024, 20:30
222
0

В этом сезоне не играл. В МЮ вернулся защитник после травмы

Лени Йоро пробыл в лазарете команды 94 дня

21 октября 2024, 20:18 | Обновлено 21 октября 2024, 20:30
222
0
В этом сезоне не играл. В МЮ вернулся защитник после травмы
Transfermarkt. Ленни Йоро

18-летний французский центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Ленни Йоро вернулся к индивидуальным тренировкам после трехмесячной реабилитации. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, игрок вскоре сможет дебютировать за «красных дьяволов».

Ленни Йоро присоединился к «Манчестер Юнайтед» этим летом, а его предыдущий клуб «Лилль» получил 62 миллиона евро за трансфер.

Однако, защитник получил травму уже находясь в расположении «красных», поэтому пропустил старт сезона.

Перспективный Йоро успел сыграть 46 матчей во французской Лиге 1 за два сезона, а также забил 2 гола за «Лилль».

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Лени Йоро травма травма лодыжки чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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