В этом сезоне не играл. В МЮ вернулся защитник после травмы
Лени Йоро пробыл в лазарете команды 94 дня
18-летний французский центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Ленни Йоро вернулся к индивидуальным тренировкам после трехмесячной реабилитации. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, игрок вскоре сможет дебютировать за «красных дьяволов».
Ленни Йоро присоединился к «Манчестер Юнайтед» этим летом, а его предыдущий клуб «Лилль» получил 62 миллиона евро за трансфер.
Однако, защитник получил травму уже находясь в расположении «красных», поэтому пропустил старт сезона.
Перспективный Йоро успел сыграть 46 матчей во французской Лиге 1 за два сезона, а также забил 2 гола за «Лилль».
🚨 Manchester United defender Leny Yoro has just returned to individual training after his long injury.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2024
His comeback’s now closer. 🔙🔜 pic.twitter.com/gNg1DNhosm
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