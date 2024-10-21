Не может без футбола. Легендарный испанец начал учебу на тренера
Андрес Иньеста изучает новую специальность
Легендарный полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста решил податься в тренеры. Футболист записался на тренерские курсы от Азиатской футбольной конфедерации.
Учебный процесс Андрес будет проходить в городе Дубай (ОАЭ). Длительность курса рассчитана на три месяца.
Напомним, что в начале октября спортсмен объявил об окончании профессиональной карьеры. Иньеста отдавал себя футболу на протяжении 22-х лет.
Последним клубом, за который выступал испанец, был «Эмирейтс» из ОАЭ.
🧠📚 Andrés Iniesta has just joined coaching course to become a manager.
Following his retirement from pro football, Iniesta has immediately started studying for his next chapter, now at UAEFA course. pic.twitter.com/2DfsMuvNGl
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2024
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