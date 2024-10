Не может без футбола. Легендарный испанец начал учебу на тренера

Легендарный полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста решил податься в тренеры. Футболист записался на тренерские курсы от Азиатской футбольной конфедерации.

Учебный процесс Андрес будет проходить в городе Дубай (ОАЭ). Длительность курса рассчитана на три месяца.

Напомним, что в начале октября спортсмен объявил об окончании профессиональной карьеры. Иньеста отдавал себя футболу на протяжении 22-х лет.

Последним клубом, за который выступал испанец, был «Эмирейтс» из ОАЭ.

