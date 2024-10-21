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21 октября 2024, 12:55 | Обновлено 21 октября 2024, 13:03
249
0

Не может без футбола. Легендарный испанец начал учебу на тренера

Андрес Иньеста изучает новую специальность

21 октября 2024, 12:55 | Обновлено 21 октября 2024, 13:03
249
0
Не может без футбола. Легендарный испанец начал учебу на тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Легендарный полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста решил податься в тренеры. Футболист записался на тренерские курсы от Азиатской футбольной конфедерации.

Учебный процесс Андрес будет проходить в городе Дубай (ОАЭ). Длительность курса рассчитана на три месяца.

Напомним, что в начале октября спортсмен объявил об окончании профессиональной карьеры. Иньеста отдавал себя футболу на протяжении 22-х лет.

Последним клубом, за который выступал испанец, был «Эмирейтс» из ОАЭ.

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Андрес Иньеста тренерские курсы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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