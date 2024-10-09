Феномен. Иньеста завершил карьеру с уникальным достижением

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поставил точку в своей профессиональной карьере, которая продолжалась 22 года.

40-летний уроженец Альбасете ушел на спортивную пенсию с уникальным достижением – за все годы карьеры он ни разу не был удален с поля.

На взрослом уровне за клубы и сборную страны Иньеста провел 1016 матчей, в которых ни разу не увидел перед собой красную карточку.

Как известно, Иньеста был в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. На счету Андреса 674 матча за основную каталонскую команду, в которых он забил 57 голов и сделал 136 ассистов. Также хавбек играл за японский клуб «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.

В составе национальной сборной Испании Иньеста два раза выиграл Евро и был победителем чемпионата мира.

Ранее стала известна реакция Лионеля Месси на решение Иньесты завершить карьеру.