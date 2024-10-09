Феномен. Иньеста завершил карьеру с уникальным достижением
Испанец 22 года был профессиональным игроком
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста поставил точку в своей профессиональной карьере, которая продолжалась 22 года.
40-летний уроженец Альбасете ушел на спортивную пенсию с уникальным достижением – за все годы карьеры он ни разу не был удален с поля.
На взрослом уровне за клубы и сборную страны Иньеста провел 1016 матчей, в которых ни разу не увидел перед собой красную карточку.
Как известно, Иньеста был в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. На счету Андреса 674 матча за основную каталонскую команду, в которых он забил 57 голов и сделал 136 ассистов. Также хавбек играл за японский клуб «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.
В составе национальной сборной Испании Иньеста два раза выиграл Евро и был победителем чемпионата мира.
Ранее стала известна реакция Лионеля Месси на решение Иньесты завершить карьеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда ожидает соперника в плей-офф квалификации ЧМ
Команды встретятся 11 октября в Познани