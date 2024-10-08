Стала известна реакция Месси на решение Иньесты завершить карьеру

Аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на решение бывшего партнера по «Барселоне» Андреса Иньесты завершить свою профессиональную игровую карьеру.

«Один из самых волшебных товарищей и один из тех, с кем больше всего нравилось играть. Мяч будет скучать по тебе. И мы тоже! Желаю тебе всего самого наилучшего, феномен», – написал Месси в сторис инстаграма.

Как известно, Иньеста был в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. На счету Андреса 674 матча за основную каталонскую команду, в которых он забил 57 голов и сделал 136 ассистов. Также хавбек играл за японский клуб «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.

В составе национальной сборной Испании Иньеста два выиграл Евро и был победителем чемпионата мира.

Ранее Андрес Иньеста выбрал себе идеальную команду для футбола 5х5.