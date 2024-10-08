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Испания
08 октября 2024, 07:09 | Обновлено 08 октября 2024, 07:13
799
0

Стала известна реакция Месси на решение Иньесты завершить карьеру

Аргентинец обратился к испанцу

08 октября 2024, 07:09 | Обновлено 08 октября 2024, 07:13
799
0
Стала известна реакция Месси на решение Иньесты завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Андрес Иньеста

Аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на решение бывшего партнера по «Барселоне» Андреса Иньесты завершить свою профессиональную игровую карьеру.

«Один из самых волшебных товарищей и один из тех, с кем больше всего нравилось играть. Мяч будет скучать по тебе. И мы тоже! Желаю тебе всего самого наилучшего, феномен», – написал Месси в сторис инстаграма.

Как известно, Иньеста был в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. На счету Андреса 674 матча за основную каталонскую команду, в которых он забил 57 голов и сделал 136 ассистов. Также хавбек играл за японский клуб «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.

В составе национальной сборной Испании Иньеста два выиграл Евро и был победителем чемпионата мира.

Ранее Андрес Иньеста выбрал себе идеальную команду для футбола 5х5.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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