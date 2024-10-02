Легенда Барселоны Иньеста выбрал себе идеальную команду для 5х5

Легендарный в прошлом полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста составил идеальную команду для мини-футбола, в которую включил бывших игроков «Барселоны», мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

«В ворота я бы поставил Петера Шмейхеля, потому что считаю его одним из величайших в истории.

В защиту я бы взял Паоло Мальдини за все, что он сделал для Италии, своего клуба и на протяжении всей своей жизни. Я бы с удовольствием разделил с ним одну раздевалку.

Полузащита? Микаэль Лаудруп — мой полузащитник, потому что он один из моих кумиров. Было бы невероятно сыграть с ним даже секунду.

В атаке мне бы хотелось видеть бразильца Роналдо, так как я считаю его одним из лучших в мире», – рассказал Иньеста.

Испанец не удивил отсутствием в своей команде таких партнеров по «Барселоне» как Хави, Карлес Пуйоль и Лионель Месси, ведь он должен был сделать свой выбор из футболистов, с которыми вместе не выходил на поле.