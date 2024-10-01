Легендарный экс-игрок Барселоны решил завершить футбольную карьеру

40-летний испанский полузащитник Андрес Иньеста решил завершить игровую карьеру. Эту информацию сообщил авторитетный испанский сайт Relevo.

Последним клубом, за который играл Иньеста, был «Эмирейтс» из ОАЭ.

Андрес – воспитанник каталонской «Барселоны», за которую играл в период с 2001 по 2018 год. С 2018 по 2023 Иньеста играл за японский «Виссел Кобе». С 2023 года играл за «Эмирейтс».

Иньеста за карьеру выиграл со сборной Испании два Евро и один мундиаль. С «Барселоной» испанец девять раз побеждал в Ла Лиге и четыре раза в Лиге чемпионов. Андрес занимает четвертую строчку в рейтинге самых титулованных футболистов в истории футбола.