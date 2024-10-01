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Испания
01 октября 2024, 11:26 | Обновлено 01 октября 2024, 11:33
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0

Легендарный экс-игрок Барселоны решил завершить футбольную карьеру

Андрес Иньеста решил повесить бутсы на гвоздь 

01 октября 2024, 11:26 | Обновлено 01 октября 2024, 11:33
502
0
Легендарный экс-игрок Барселоны решил завершить футбольную карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

40-летний испанский полузащитник Андрес Иньеста решил завершить игровую карьеру. Эту информацию сообщил авторитетный испанский сайт Relevo.

Последним клубом, за который играл Иньеста, был «Эмирейтс» из ОАЭ.

Андрес – воспитанник каталонской «Барселоны», за которую играл в период с 2001 по 2018 год. С 2018 по 2023 Иньеста играл за японский «Виссел Кобе». С 2023 года играл за «Эмирейтс».

Иньеста за карьеру выиграл со сборной Испании два Евро и один мундиаль. С «Барселоной» испанец девять раз побеждал в Ла Лиге и четыре раза в Лиге чемпионов. Андрес занимает четвертую строчку в рейтинге самых титулованных футболистов в истории футбола.

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Дмитро Олійник Источник: Relevo
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