Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иньеста назвал пять футболистов, которые ему нравятся больше Месси
Испания
28 февраля 2025, 00:23 |
402
0

Иньеста назвал пять футболистов, которые ему нравятся больше Месси

Любимым игроком испанца является Микаэль Лаудруп

28 февраля 2025, 00:23 |
402
0
Иньеста назвал пять футболистов, которые ему нравятся больше Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Легендарный испанский экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста назвал пять игроков, которые ему нравятся больше Лионеля Месси. На первое место списка любимых игроков испанец поставил Микаэля Лаудрупа.

«Пять моих любимых футболистов? Это Санти Касорла, Давид Сильва, Хави, Пеп Гвардиола, а Микаэль Лаудруп – первый в этом списке», – сказал Иньеста.

Ранее легендарный хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Инъеста выделил культового бразильского голеадора Роналдо.

По теме:
Один из лучших полузащитников в истории может возглавить итальянский гранд
«Было бы невероятно». Гвардиола озвучил задачу Ман Сити в АПЛ
«Здесь всегда сложно». Гвардиола высказался о матче с Тоттенхэмом
Микаэль Лаудруп Андрес Иньеста Санти Касорла Давид Сильва Хави Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Футбол | 27 февраля 2025, 12:57 1
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо

Андрей верит в тренерский успех Виталия Буяльского

11 ассистов в чемпионате. Динамо сделало предложение по турецкому вингеру
Футбол | 27 февраля 2025, 20:30 14
11 ассистов в чемпионате. Динамо сделало предложение по турецкому вингеру
11 ассистов в чемпионате. Динамо сделало предложение по турецкому вингеру

Мехмет Маниш привлекает внимание киевского клуба

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Футбол | 27.02.2025, 18:06
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Бокс | 27.02.2025, 07:46
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Астон Вилла – Кардифф Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 28.02.2025, 01:04
Астон Вилла – Кардифф Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Астон Вилла – Кардифф Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
26.02.2025, 10:32 4
Футбол
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
26.02.2025, 01:18 1
Бокс
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
26.02.2025, 22:00 15
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
26.02.2025, 01:36
Бокс
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
27.02.2025, 08:26 23
Футбол
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 4
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
26.02.2025, 08:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем