Иньеста назвал пять футболистов, которые ему нравятся больше Месси

Легендарный испанский экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста назвал пять игроков, которые ему нравятся больше Лионеля Месси. На первое место списка любимых игроков испанец поставил Микаэля Лаудрупа.

«Пять моих любимых футболистов? Это Санти Касорла, Давид Сильва, Хави, Пеп Гвардиола, а Микаэль Лаудруп – первый в этом списке», – сказал Иньеста.

Ранее легендарный хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Инъеста выделил культового бразильского голеадора Роналдо.

