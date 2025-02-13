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13 февраля 2025, 00:40 |
243
0

Иньеста выбрал лучшего вратаря за всю историю футбола

Легендарный испанец выделил Петера Шмейхеля

13 февраля 2025, 00:40 |
243
0
Иньеста выбрал лучшего вратаря за всю историю футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Легендарный хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста назвал лучшего вратаря в истории футбола. Иньеста выделил культового экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петера Шмейхеля.

«Лучший вратарь? Я бы сказал Петер Шмейхель, потому что я считаю его одним из величайших в истории. Когда я был моложе, меня привлекала его физическая сила и невероятные сейвы. Я бы с удовольствием играл с ним», – сказал Иньеста.

Ранее Иньеста назвал лучшего нападающего за всю историю футбола.

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Андрес Иньеста Петер Шмейхель
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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