Другие новости13 февраля 2025, 00:40 |
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Иньеста выбрал лучшего вратаря за всю историю футбола
Легендарный испанец выделил Петера Шмейхеля
13 февраля 2025, 00:40 |
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Легендарный хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста назвал лучшего вратаря в истории футбола. Иньеста выделил культового экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петера Шмейхеля.
«Лучший вратарь? Я бы сказал Петер Шмейхель, потому что я считаю его одним из величайших в истории. Когда я был моложе, меня привлекала его физическая сила и невероятные сейвы. Я бы с удовольствием играл с ним», – сказал Иньеста.
Ранее Иньеста назвал лучшего нападающего за всю историю футбола.
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