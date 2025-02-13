Иньеста выбрал лучшего вратаря за всю историю футбола

Легендарный хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста назвал лучшего вратаря в истории футбола. Иньеста выделил культового экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петера Шмейхеля.

«Лучший вратарь? Я бы сказал Петер Шмейхель, потому что я считаю его одним из величайших в истории. Когда я был моложе, меня привлекала его физическая сила и невероятные сейвы. Я бы с удовольствием играл с ним», – сказал Иньеста.

Ранее Иньеста назвал лучшего нападающего за всю историю футбола.