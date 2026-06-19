ШМЕЙХЕЛЬ: «Он растратил поколение Бельгии и делает то же с Португалией»

Бывший датский вратарь Петер Шмейхель резко раскритиковал главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса после 1:1 с ДР Конго в первом матче чемпионата мира 2026 года.

«Роберто Мартинес, пожалуй, один из самых разочаровывающих тренеров на этом чемпионате мира. Он растратил золотое поколение Бельгии, и теперь, похоже, то же самое происходит с Португалией», – сказал датчанин.

«Как можно оставлять на скамейке запасных таких игроков, как Жоау Феликс и Рафаэл Леау, при этом придерживаясь системы, которая явно не работает? У Португалии слишком много атакующих талантов, чтобы быть настолько предсказуемой и осторожной», – задался он вопросом.

В своем анализе датчанин завершил выступление предупреждением о будущем команды на турнире: «У Португалии один из сильнейших составов на турнире, но она вообще не раскрывает свой потенциал. Если ситуация быстро не изменится, Португалия может упустить еще одну прекрасную возможность выиграть Кубок мира».

23 июня Португалия сыграет против Узбекистана, а 28-го – против Колумбии. До работы с Португалией Мартинес шесть лет тренировал бельгийцев.