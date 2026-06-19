Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШМЕЙХЕЛЬ: «Он растратил поколение Бельгии и делает то же с Португалией»
Чемпионат мира
19 июня 2026, 23:13 | Обновлено 19 июня 2026, 23:37
1327
0

ШМЕЙХЕЛЬ: «Он растратил поколение Бельгии и делает то же с Португалией»

Петер Шмейхель недоволен работой тренера Португалии Роберто Мартинеса

19 июня 2026, 23:13 | Обновлено 19 июня 2026, 23:37
1327
0
ШМЕЙХЕЛЬ: «Он растратил поколение Бельгии и делает то же с Португалией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Шмейхель
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший датский вратарь Петер Шмейхель резко раскритиковал главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса после 1:1 с ДР Конго в первом матче чемпионата мира 2026 года.

«Роберто Мартинес, пожалуй, один из самых разочаровывающих тренеров на этом чемпионате мира. Он растратил золотое поколение Бельгии, и теперь, похоже, то же самое происходит с Португалией», – сказал датчанин.

«Как можно оставлять на скамейке запасных таких игроков, как Жоау Феликс и Рафаэл Леау, при этом придерживаясь системы, которая явно не работает? У Португалии слишком много атакующих талантов, чтобы быть настолько предсказуемой и осторожной», – задался он вопросом.

В своем анализе датчанин завершил выступление предупреждением о будущем команды на турнире: «У Португалии один из сильнейших составов на турнире, но она вообще не раскрывает свой потенциал. Если ситуация быстро не изменится, Португалия может упустить еще одну прекрасную возможность выиграть Кубок мира».

23 июня Португалия сыграет против Узбекистана, а 28-го – против Колумбии. До работы с Португалией Мартинес шесть лет тренировал бельгийцев.

По теме:
Хочет яркой игры. Тренер Японии высказался об историческом матче с Тунисом
Шотландия – Марокко. Робертсон vs Хакими: названы составы на матч ЧМ-2026
Президент Бразилии: «Неймар – первый сборник, который тренируется удаленно»
Петер Шмейхель Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу сборная Бельгии по футболу сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу Жоау Феликс Рафаэл Леау
Руслан Полищук Источник: A Bola
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси отреагировал на скандал, в который попал Мудрик. Огромные проблемы
Футбол | 19 июня 2026, 07:11 42
Челси отреагировал на скандал, в который попал Мудрик. Огромные проблемы
Челси отреагировал на скандал, в который попал Мудрик. Огромные проблемы

По словам Фемиса Сагирова, лондонский клуб готов заплатить, чтобы решить вопрос с украинцем

Таблица ЧМ. Мексика досрочно вышла в 1/16 финала с первого места группы A
Футбол | 19 июня 2026, 17:23 7
Таблица ЧМ. Мексика досрочно вышла в 1/16 финала с первого места группы A
Таблица ЧМ. Мексика досрочно вышла в 1/16 финала с первого места группы A

Мексиканцы переиграли команду Южной Кореи благодаря голу Луиса Ромо

Моуриньо заблокировал уход форварда Реала
Футбол | 19.06.2026, 22:55
Моуриньо заблокировал уход форварда Реала
Моуриньо заблокировал уход форварда Реала
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Футбол | 19.06.2026, 07:41
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Футбол | 19.06.2026, 09:16
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 10
Футбол
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 4
Футбол
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 23:23
Теннис
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бою Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бою Усик – Рико
19.06.2026, 21:23
Бокс
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43 1
Футбол
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем