Легенда АПЛ: «Арсенал никогда бы не занимал первое место. Позор!»
Петер Шмейхель отметил, что «Арсенал» постоянно блокирует вратарей соперника на стандартах
Если большинство экспертов выступили за отмену гола в ворота «Арсенала» в матче с «Вест Хэмом» (1:0) в 36-м туре чемпионата Англии, то экс-голкипер «МЮ» Петер Шмейхель резко высказался не в пользу «канониров».
«Последние 18 месяцев «Арсенал» блокировал вратарей на протяжении всего сезона, и мы видели бесчисленные примеры, которые никогда не наказывались. Так почему же сегодня вдруг изменилась интерпретация? Абсолютно нет никакой последовательности в действиях арбитров. Если бы такие голы отменялись каждую неделю, «Арсенал» никогда бы не занимал первое место в лиге.
Если «канониры» выиграют титул, играя так, это будет, честно говоря, позором для футбола. И если это стандарт судейства в Премьер-лиге, то, конечно, лига отстает от других соревнований. Вы просто не видите подобного в других местах», – заявил Шмейхель.
В конце матча «Вест Хэм» – «Арсенал» арбитр почти пять минут смотрел видеоповтор и отменил гол «молотобойцев» за фол на голкипере.
