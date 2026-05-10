  4. Легенда АПЛ: «Арсенал никогда бы не занимал первое место. Позор!»
10 мая 2026, 23:45 |
Легенда АПЛ: «Арсенал никогда бы не занимал первое место. Позор!»

Петер Шмейхель отметил, что «Арсенал» постоянно блокирует вратарей соперника на стандартах

Getty Images/Global Images Ukraine

Если большинство экспертов выступили за отмену гола в ворота «Арсенала» в матче с «Вест Хэмом» (1:0) в 36-м туре чемпионата Англии, то экс-голкипер «МЮ» Петер Шмейхель резко высказался не в пользу «канониров».

«Последние 18 месяцев «Арсенал» блокировал вратарей на протяжении всего сезона, и мы видели бесчисленные примеры, которые никогда не наказывались. Так почему же сегодня вдруг изменилась интерпретация? Абсолютно нет никакой последовательности в действиях арбитров. Если бы такие голы отменялись каждую неделю, «Арсенал» никогда бы не занимал первое место в лиге.

Если «канониры» выиграют титул, играя так, это будет, честно говоря, позором для футбола. И если это стандарт судейства в Премьер-лиге, то, конечно, лига отстает от других соревнований. Вы просто не видите подобного в других местах», – заявил Шмейхель.

В конце матча «Вест Хэм» – «Арсенал» арбитр почти пять минут смотрел видеоповтор и отменил гол «молотобойцев» за фол на голкипере.

Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
Оцените материал
