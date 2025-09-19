Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный вратарь уничтожил Ман Юнайтед за один из трансферов
Англия
19 сентября 2025, 20:57 | Обновлено 19 сентября 2025, 21:45
615
0

Легендарный вратарь уничтожил Ман Юнайтед за один из трансферов

Петер Шмейхель разочарован приобретением Сенне Ламменса

19 сентября 2025, 20:57 | Обновлено 19 сентября 2025, 21:45
615
0
Легендарный вратарь уничтожил Ман Юнайтед за один из трансферов
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Шмейхель

Легендарный в прошлом вратарь Петер Шмейхель раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за летнее трансферное окно.

Бывший голкипер удивлен решением руководства «дьяволов» оформить переход вратаря «Антверпена» Сенне Ламменса за более чем 21 миллион евро, упустив шанс приобрести основного вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

«Мы должны были подписать Эми Мартинеса. На самом деле, еще раньше мы должны были идти за Джанлуиджи Доннаруммой, когда у нас была такая возможность.

С Мартинесом все было подготовлено – это выглядело как отличная новость, ведь он именно тот вратарь, который нужен «Манчестер Юнайтед». Он доказал свое качество на самом высоком уровне. Блестяще выполняет базовые вещи, но помимо этого – дает настоящее лидерство.

Он из тех голкиперов, которые заставляют нападающих дважды подумать. Его присутствие имеет огромное значение. Поэтому я был очень разочарован, когда услышал, что сделка сорвалась по финансовым причинам.

Что касается Ламменса – честно, я впервые услышал его имя, когда появился этот трансферный слух. Я знаю, что его статистика среди топ-10 европейских лиг выглядела хорошо. Но это было с «Антверпеном» в чемпионате Бельгии, где команда финишировала пятой.

Он отразил четыре из восьми пенальти, но подписывать игрока исключительно на основе цифр – это риск. Статистика не показывает, как вратарь реагирует на ошибки или как выдерживает давление «Манчестер Юнайтед». А это давление – особенное, нигде в футболе такого нет.

Ламменс может оказаться лучшим трансфером всех времен – но пока это скорее надежда, чем реальность. А такого «Юнайтед» сейчас не нужно. Если бы его подписали вместе с Мартинесом – это имело бы смысл: чемпион мира №1 и молодой талант у него за спиной. А теперь остается вопрос: кто будет основным вратарем?» – сказал Шмейхель

По теме:
Топ-трансферы. Барселона нацелилась на двух футболистов гранда
Легионер отказался переходить в денежный клуб УПЛ. Выбрал клуб в рф
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Петер Шмейхель чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Сенне Ламменс Эмилиано Мартинес
Андрей Витренко Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Футбол | 19 сентября 2025, 08:30 3
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину

Артур Рудько вляпался в скандал

Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Теннис | 19 сентября 2025, 18:49 42
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам

Людмила и Марта уступили Эррани и Паолини в решающей игре противостояния КБДК

Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19.09.2025, 11:00
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Палкин обратился к УАФ после судейского беспорядка: «Кто заказчик?»
Футбол | 19.09.2025, 21:12
Палкин обратился к УАФ после судейского беспорядка: «Кто заказчик?»
Палкин обратился к УАФ после судейского беспорядка: «Кто заказчик?»
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Другие виды | 18.09.2025, 22:30
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 4
Бокс
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем