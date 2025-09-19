Легендарный вратарь уничтожил Ман Юнайтед за один из трансферов

Легендарный в прошлом вратарь Петер Шмейхель раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за летнее трансферное окно.

Бывший голкипер удивлен решением руководства «дьяволов» оформить переход вратаря «Антверпена» Сенне Ламменса за более чем 21 миллион евро, упустив шанс приобрести основного вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

«Мы должны были подписать Эми Мартинеса. На самом деле, еще раньше мы должны были идти за Джанлуиджи Доннаруммой, когда у нас была такая возможность.

С Мартинесом все было подготовлено – это выглядело как отличная новость, ведь он именно тот вратарь, который нужен «Манчестер Юнайтед». Он доказал свое качество на самом высоком уровне. Блестяще выполняет базовые вещи, но помимо этого – дает настоящее лидерство.

Он из тех голкиперов, которые заставляют нападающих дважды подумать. Его присутствие имеет огромное значение. Поэтому я был очень разочарован, когда услышал, что сделка сорвалась по финансовым причинам.

Что касается Ламменса – честно, я впервые услышал его имя, когда появился этот трансферный слух. Я знаю, что его статистика среди топ-10 европейских лиг выглядела хорошо. Но это было с «Антверпеном» в чемпионате Бельгии, где команда финишировала пятой.

Он отразил четыре из восьми пенальти, но подписывать игрока исключительно на основе цифр – это риск. Статистика не показывает, как вратарь реагирует на ошибки или как выдерживает давление «Манчестер Юнайтед». А это давление – особенное, нигде в футболе такого нет.

Ламменс может оказаться лучшим трансфером всех времен – но пока это скорее надежда, чем реальность. А такого «Юнайтед» сейчас не нужно. Если бы его подписали вместе с Мартинесом – это имело бы смысл: чемпион мира №1 и молодой талант у него за спиной. А теперь остается вопрос: кто будет основным вратарем?» – сказал Шмейхель