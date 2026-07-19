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Чемпионат мира
19 июля 2026, 21:56 | Обновлено 19 июля 2026, 22:10
984
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ФОТО. Финал Испания – Аргентина: Иньеста и Алькарас вынесли трофей ЧМ

Андреас и Карлос перед финалом вынесли кубок, а над головой его поднял Марио Кемпес

19 июля 2026, 21:56 | Обновлено 19 июля 2026, 22:10
984
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ФОТО. Финал Испания – Аргентина: Иньеста и Алькарас вынесли трофей ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Именитый испанский экс-футболист Андреас Иньеста и звездный испанский теннисист Карлос Алькарас вынесли трофей чемпионата мира 2026 перед стартом финала между сборными Испании и Аргентины.

Иньеста и Алькарас вынесли трофей в специальном ящике, а открыл его и поднял над головой кубок Марио Кемпес – чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины.

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Иньеста также причастен к финалам ЧМ – в 2010 году Андреас забил единственный гол в решающем поединке между Испанией и Нидерландами (1:0).

Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной начнется 19 июля в 22:00 на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде.

ФОТО. Финал Испания – Аргентина: Иньеста и Алькарас вынесли трофей ЧМ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Підняв Іньєста і передав Кемпесу. Ви що дивилися?
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