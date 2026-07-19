ФОТО. Финал Испания – Аргентина: Иньеста и Алькарас вынесли трофей ЧМ
Андреас и Карлос перед финалом вынесли кубок, а над головой его поднял Марио Кемпес
Именитый испанский экс-футболист Андреас Иньеста и звездный испанский теннисист Карлос Алькарас вынесли трофей чемпионата мира 2026 перед стартом финала между сборными Испании и Аргентины.
Иньеста и Алькарас вынесли трофей в специальном ящике, а открыл его и поднял над головой кубок Марио Кемпес – чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Иньеста также причастен к финалам ЧМ – в 2010 году Андреас забил единственный гол в решающем поединке между Испанией и Нидерландами (1:0).
Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной начнется 19 июля в 22:00 на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде.
ФОТО. Финал Испания – Аргентина: Иньеста и Алькарас вынесли трофей ЧМ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» завершили выступления на групповом этапе соревнований историческим триумфом
Состоялся матч международного турнира по волейболу