КУКУРЕЛЬЯ: «В тот момент было очень страшно, я намочил штаны»

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья вспомнил эпизод из четвертьфинала Евро-2024 против Германии, когда он сыграл рукой в своей штрафной площадке, но судья не назначил пенальти:

«В тот момент было очень страшно, я намочил штаны. Я посмотрел на рефери, а он сказал: это не пенальти. Я сказал себе: успокойся. В тот момент я очень испугался, если честно.

Тот арбитр (Энтони Тейлор) имел на меня обиду. Он был из Англии, и у нас было несколько стычек в АПЛ. Если бы он назначил пенальти, меня бы стала ненавидеть вся Испания».

Судейский комитет УЕФА признал ошибочным решение арбитра не назначать пенальти в матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии (2:1 д.в.), когда мяч попал в руку защитника Марка Кукурельи.

