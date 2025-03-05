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  4. ВИДЕО. Счет уже разгромный! Кейн оформил дубль в матче с Байером в ЛЧ
Лига чемпионов
05 марта 2025, 23:40 |
217
0

ВИДЕО. Счет уже разгромный! Кейн оформил дубль в матче с Байером в ЛЧ

Гарри забил с отметки на 75-й минуте

05 марта 2025, 23:40 |
217
0
ВИДЕО. Счет уже разгромный! Кейн оформил дубль в матче с Байером в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В среду, 5 марта, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Байер».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».

Гарри Кейн сделал счет в матче 3:0, забив пенальти на 75-й.

ВИДЕО. Счет уже разгромный! Кейн оформил дубль в матче с Байером в ЛЧ

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Байер Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Бавария - Байер Гарри Кейн пенальти
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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