ВИДЕО. Счет уже разгромный! Кейн оформил дубль в матче с Байером в ЛЧ
Гарри забил с отметки на 75-й минуте
В среду, 5 марта, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Байер».
Игра проходит на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».
Гарри Кейн сделал счет в матче 3:0, забив пенальти на 75-й.
ВИДЕО. Счет уже разгромный! Кейн оформил дубль в матче с Байером в ЛЧ
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