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Чемпионат Европы
24 сентября 2024, 06:40 | Обновлено 24 сентября 2024, 07:00
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В УЕФА признали ошибку. В матче Испания – Германия не был назначен пенальти

Марк Кукурелья сыграл рукой на 106 минуте, но Энтони Тейлор это проигнорировал

24 сентября 2024, 06:40 | Обновлено 24 сентября 2024, 07:00
333
0
В УЕФА признали ошибку. В матче Испания – Германия не был назначен пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Судейский комитет УЕФА признал ошибочным решение арбитра не назначать пенальти в матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии (2:1 д.в.), когда мяч попал в руку защитника Марка Кукурельи.

На 106-й минуте рефери Энтони Тейлор не назначил пенальти в ворота сборной Испании за попадание мяча в руку Кукурельи.

Решение УЕФА: «Судейский комитет УЕФА сообщил судьям, что в этой игре произошла ошибка, поскольку игровой момент должен был закончиться назначением пенальти. Допущена ошибка как арбитром в поле, не назначившим пенальти, так и видеоассистентом рефери, который не вмешался в игру.

Согласно последним рекомендациям УЕФА, контакт рукой с мячом, который останавливает удар по воротам, должен наказываться строго. Чаще всего назначается пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу.

В матче Испания – Германия защитник остановил удар по воротам рукой, которая находилась не очень близко к телу, поэтому необходимо было назначить пенальти».

Победителем Евро-2024 стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии (2:1).

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Николай Степанов Источник: Relevo
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