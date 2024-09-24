В УЕФА признали ошибку. В матче Испания – Германия не был назначен пенальти
Марк Кукурелья сыграл рукой на 106 минуте, но Энтони Тейлор это проигнорировал
Судейский комитет УЕФА признал ошибочным решение арбитра не назначать пенальти в матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии (2:1 д.в.), когда мяч попал в руку защитника Марка Кукурельи.
На 106-й минуте рефери Энтони Тейлор не назначил пенальти в ворота сборной Испании за попадание мяча в руку Кукурельи.
Решение УЕФА: «Судейский комитет УЕФА сообщил судьям, что в этой игре произошла ошибка, поскольку игровой момент должен был закончиться назначением пенальти. Допущена ошибка как арбитром в поле, не назначившим пенальти, так и видеоассистентом рефери, который не вмешался в игру.
Согласно последним рекомендациям УЕФА, контакт рукой с мячом, который останавливает удар по воротам, должен наказываться строго. Чаще всего назначается пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу.
В матче Испания – Германия защитник остановил удар по воротам рукой, которая находилась не очень близко к телу, поэтому необходимо было назначить пенальти».
Победителем Евро-2024 стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии (2:1).
September 24, 2024
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