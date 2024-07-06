Мирослав СТУПАР: «Пенальти в ворота Испании можно было назначать»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку действиям английского рефери Энтони Тейлора, который обслуживал вчерашний четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между Германией и Испанией:

«Тейлор – опытный и квалифицированный арбитр, как по мне, он контролировал ход событий в этом напряженном поединке, который эксперты справедливо считали репетицией финала.

Но, на мой взгляд, по крайней мере по двум эпизодам к Тейлору есть вопросы. Прежде всего, речь идет о моменте в конце дополнительного времени, когда при счете – 1:1 мяч после удара немца Мусиалы в створ ворот попал в руку Кукурелье. Да, рука испанца находилась в естественном положении, однако у него была возможность избежать этого контакта. Поэтому Тейлор имел полное право назначить пенальти, реализовав который, хозяева могли пройти дальше.

Сложно сказать почему британец не наказал Кукурелью, проигнорировал этот эпизод и арбитр VAR.

Возможно, мы чего-то не знаем? А что, если появились какие-то новые дополнения от УЕФА, в каких случаях игра рукой в штрафной площадке является нарушением правил?

Также к Тейлору есть вопросы что к фиксации нарушений со стороны лидера немцев Крооса. На мой взгляд, его столкновение в дебюте с Педри, действительно, не тянуло на предупреждение. Но, когда вскоре немец нанес удар по голеностопу испанца, то это уже точно желтая карточка. Однако англичанин так не считал. И только в середине второго тайма Кроос таки наиграл на предупреждение, хотя, если бы рефери был последователен, то немец мог досрочно покинуть поле».

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