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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 13:30 | Обновлено 06 июля 2024, 13:39
1779
2

Мирослав СТУПАР: «Пенальти в ворота Испании можно было назначать»

Известный судейский эксперт – об эпизоде в матче Испании и Германии

06 июля 2024, 13:30 | Обновлено 06 июля 2024, 13:39
1779
2
Мирослав СТУПАР: «Пенальти в ворота Испании можно было назначать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку действиям английского рефери Энтони Тейлора, который обслуживал вчерашний четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между Германией и Испанией:

«Тейлор – опытный и квалифицированный арбитр, как по мне, он контролировал ход событий в этом напряженном поединке, который эксперты справедливо считали репетицией финала.

Но, на мой взгляд, по крайней мере по двум эпизодам к Тейлору есть вопросы. Прежде всего, речь идет о моменте в конце дополнительного времени, когда при счете – 1:1 мяч после удара немца Мусиалы в створ ворот попал в руку Кукурелье. Да, рука испанца находилась в естественном положении, однако у него была возможность избежать этого контакта. Поэтому Тейлор имел полное право назначить пенальти, реализовав который, хозяева могли пройти дальше.

Сложно сказать почему британец не наказал Кукурелью, проигнорировал этот эпизод и арбитр VAR.

Возможно, мы чего-то не знаем? А что, если появились какие-то новые дополнения от УЕФА, в каких случаях игра рукой в штрафной площадке является нарушением правил?

Также к Тейлору есть вопросы что к фиксации нарушений со стороны лидера немцев Крооса. На мой взгляд, его столкновение в дебюте с Педри, действительно, не тянуло на предупреждение. Но, когда вскоре немец нанес удар по голеностопу испанца, то это уже точно желтая карточка. Однако англичанин так не считал. И только в середине второго тайма Кроос таки наиграл на предупреждение, хотя, если бы рефери был последователен, то немец мог досрочно покинуть поле».

Ранее экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко высказался о других четвертьфиналах Евро-2024.

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Мирослав Ступар Евро-2024 судейство Энтони Тейлор Испания - Германия инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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krok otheret
 момент з непризначеним пенальтi вже прокоментувало безлiч сайтiв.var зафiксував там офсайд у гравця скидавшого мיяч пiд удар.
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0
GloryUkraine
Рука знаходилася в природному становищі? 🙈🙉🙊
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-1
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